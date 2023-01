Francesco Totti si presenta ingrassato dopo le feste natalizie. E naturalmente sui social in molti si prestano a schernire la fisicità dello storico capitano dalla Roma. È stato lui stesso a postare l’immagine di fronte alla sua auto ed è qui che in tantissimi notano qualche particolare che non passa di certo inosservato. E proprio come i romani sanno fare molto bene, hanno ironizzato sull’aspetto fisico del Popone che risulta agli occhi di molti un po’ appesantito.

“Mangia di meno”, scrivono su Instagram alcuni utenti. Ma quello che fa più rudere in assoluto è: “Ti sei mangiato le borse di Ilary Blasi”. E ancora: “France’, te sei magnato er capitano. Te sta a venì er doppio mento”. Insomma, secondo qualcuno, non proprio simpaticissimo nei confronti di Totti, l’uomo avrebbe aggiunto qualche chilogrammo di grasso al suo peso corporeo. Niente di strano tra l’altro. L’uomo non è più uno sportivo come prima, anche se cerca di tenersi in forma.

Tuttavia non si allena tutti i giorni con una squadra di Serie A. Chiaramente, per molti haters, la colpa risiede nella nuova compagna Noemi Bocchi: “È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie”. Ma non tutti sono d’accordo: “Ma come vi permettete di giudicare così la vita di una persona?”.

Tra l’altro Totti, seppur lontano dal calcio di massimo livello, è sempre molto attivo dal punto di vista sportivo. Come ha fatto notare più volte, Francesco gioca a padel quasi ogni giorno e continua a giocare a calciotto nella sua squadra. Per quanto riguarda l’amore tutto ok: il Capitano ha passato il Capodanno a Miami insieme a Noemi Bocchi e ai figli Cristian, Isabel e Chanel.

In molti sui social lo hanno visto palleggiare a Licoln Road insieme al figlio e ad alcuni amici. Dopo tre giorni in un hotel a cinque stelle a Miami Beach, Francesco e la nuova compagna sono saliti insieme ai figli su una nave da crociera diretta alle Bahamas, i Caraibi, Messico, Porto Rico o le Isole Cayman. Parliamo della splendida Symphony of the Seas, una delle più prestigiose navi da Crociera del globo.

