Nuove notizie su Francesco Totti e Noemi Bocchi. E a svelare tutto è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha anche portato delle prove inconfutabili su di loro. In tanti si sono domandati dopo l’addio dell’ex calciatore a Ilary Blasi, se il rapporto sentimentale con la ragazza stesse proseguendo o meno. E ora sembra che tutti i dubbi siano stati chiariti definitivamente, visto che sono state pubblicate delle immagini che cancellano di botto tutti i residui dubbi su di loro.

Si è parlato tanto di Francesco Totti e Noemi Bocchi e c’era chi volesse saperne di più sul legame. Ora si è scoperto molto e tutti hanno ormai compreso quale sia la situazione. Intanto, Dagospia ha riportato sul suo portale: “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”. Effettivamente, se si dovesse ipotizzare qualcosa, proprio la Toffanin potrebbe essere in vantaggio vista l’amicizia di lunga data con l’ex di Totti.





Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati ancora insieme: foto

Come detto poco fa, il settimanale di gossip diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip è riuscito a far emergere la verità su Francesco Totti e Noemi Bocchi pubblicando sul giornale delle immagini inequivocabili. Nonostante i paparazzi non siano stati in grado di beccarli mentre si scambiavano effusioni o comunque qualche bacio, l’ex capitano della Roma è stato comunque colto sul fatto perché intento a entrare e poi uscire dall’abitazione di Noemi. Quindi, sono stati insieme tutta la notte.

Chi ha rivelato su Francesco Totti e la giovane che avrebbe preso il posto di Ilary Blasi: “La copertina di Chi è dedicata a Francesco Totti e Noemi Bocchi, la nuova coppia più calda dell’estate 2022. Dopo lo scoop di Chi e la separazione da Ilary Blasi, ecco di nuovo il Capitano mentre esce dalla casa di Bocchi. Era arrivato la sera prima ed è sfrecciato via in moto la mattina seguente. L’amore continua e vince la paura del gossip”. Totti è arrivato intorno alle 21.30 ed è andato via alle 10.30 del giorno successivo.

Tra le altre notizie, Chi ha anche svelato il primo concorrente del GF Vip 7: Annunciamo il primo concorrente ufficiale del GF Vip, lo stylist Giovanni Ciacci, che in una intervista firmata da Alfonso Signorini fa una clamorosa rivelazione: “Sono sieropositivo, lo dico a tutti. Ma oggi con le cure , chi ha l’Hiv è come gli altri, vive con chiunque senza rinunce né paure: il virus non si trasmette più. Sarò nella Casa per farlo capire agli italiani”.

“Tutti i dettagli della separazione”. La decisione di Ilary Blasi, il dopo Totti è di dominio pubblico