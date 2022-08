Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è un accordo. Le indiscrezioni sulla coppia formatasi nell’ultimo anno e che secondo molti sarebbe la causa principale della separazione del Pupone dalla moglie Ilary Blasi continuano a trapelare. Abbiamo già detto che l’ex giocatore della Roma è stato più volte a casa della sua nuova fidanzata. Addirittura uno di questi incontri si è rivelato fatale visto che la figlia Isabel ha rivelato di aver fatto nuove amicizie alla mamma Ilary che quindi ha deciso di affidarsi a un investigatore privato.

In questo modo la Blasi ha scoperto che Francesco Totti frequentava Noemi Bocchi e Isabel aveva conosciuto i suoi figli. Si è detto della voglia della conduttrice di non apparire come la moglie tradita e addolorata. Ed allora ecco i tanti selfie e le foto e i video pubblicati al mare, in splendida forma e tanta voglia di cominciare una nuova vita. Poi si è scoperto che tra i due forse è stato Francesco quello che ha provato fino all’ultimo di evitare la separazione. Ora esce fuori una voce sul conto di Francesco e Noemi.





Francesco Totti e Noemi Bocchi, le ultime ore insieme

Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano in questo momento vicinissimi. Lui a Sabaudia, dove ha una villa, lei a San Felice Circeo. Secondo quanto riportato dal Messaggero Noemi avrebbe rinunciato alle vacanze in Sardegna per stare vicina al suo uomo. Nelle ultime ore la donna è stata vista prendere il sole in un residence. Poi ha passato alcune ore su yacht e sembra che sullo stessa imbarcazione ci fosse pure Totti.

Sempre secondo il Messaggero tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ci sarebbe un accordo. I due avrebbero deciso di uscire allo scoperto con la loro relazione soltanto quando l’ex Roma avrà risolto le questioni legali sulla separazione. Solo allora Francesco e Noemi potranno vivere la loro storia alla luce del sole.

La pratica per dividere l’immenso patrimonio non è ancora iniziata. Ci sono ben sette società, tra cui una holding con patrimonio da sette milioni di euro, le cui azioni sono intestate non solo a Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche ai loro parenti. Ci sono poi gli immobili: una mega villa da 1500 metri quadri e 36 stanze, la casa a Sabaudia, l’appartamento a Casal Palocco. Infine i guadagni di entrambi ammonterebbero a 100 milioni di euro. Ecco perché la battaglia si annuncia per nulla semplice.

“Scelta estrema”. Decisione choc di Ilary Blasi: succede dopo l’ultima scoperta su Totti e Noemi