Non si arrestano le notizie riguardanti Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo che i due hanno comunicato ufficialmente la loro separazione. Nelle scorse ore sono state svelate le ultime foto ritraenti l’ex calciatore della Roma in compagnia di Noemi Bocchi, che sarebbe la sua nuova fiamma. I due avrebbero trascorso un’intera notte insieme e sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi. A questo punto la conduttrice televisiva ha voluto prendere una decisione davvero scioccante.

Nessuno pensava che si potesse arrivare addirittura a questo, ma Ilary Blasi sarebbe ormai stanca di leggere e vedere cose che non le piacciono inerenti Francesco Totti e Noemi Bocchi. E per cercare di ridurre le polemiche, ha assunto una scelta inaspettata e che contraddice tutte le indiscrezioni uscite fuori fino a questo momento. Per lei è un periodo nero e c’era il rischio che potesse andare sempre peggio, quindi ha preferito intraprendere questa strada che era impensabile in un primo momento.





Ilary Blasi, decisione choc dopo le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Adesso Ilary Blasi ha deciso di assumere una decisione, destinata a far discutere a lungo. Non è un annuncio ufficiale, ma le ultime notizie inerenti Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero aver fatto accelerare questo percorso. A sganciare la bomba ci ha pensato The Pipol Gossip sulla sua pagina Instagram. Quest’ultima ha pubblicato una foto in primo piano della presentatrice Mediaset e ha rivelato un particolare, che stravolge completamente tutto. E il pubblico non ne sarà felice.

Ecco l’annuncio di The Pipol Gossip, che ha svelato il nuovo modo di reagire da parte di Ilary Blasi: “Quando parlerà Ilary in tv? Mai. Lunga pausa in attesa dell’Isola. Ilary Blasi non andrà a Verissimo e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all’inizio della nuova Isola dei Famosi). Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli dopo il tradimento di Francesco Totti e la burrascosa rottura”. E c’è chi, tra gli utenti, ha già condiviso quanto farà Ilary Blasi.

Eppure precedentemente si era vociferato di tutt’altro. Dagospia aveva critto sul suo portale: “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”. Effettivamente, se si dovesse ipotizzare qualcosa, proprio la Toffanin potrebbe essere in vantaggio vista l’amicizia di lunga data con l’ex di Totti. Invece non ci sarà tutto questo.

“Visto la sera e visto la mattina”. Francesco Totti, lo hanno seguito e fatto la scoperta bomba