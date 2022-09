“Hai visto bene?”. Francesco Totti e Ilary Blasi, ancora scintille: la guerra si allarga ai parenti

Francesco Totti e Ilary Blasi, ora anche i parenti della coppia entrano nella polemica. Sono stati giorni duri questi appena trascorsi con le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma che hanno sollevato un polverone e tante risposte. Tra queste quella di Selvaggia Lucarelli. “L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni, e una strategia pessima, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare. Fortuna che si dovevano proteggere i figli”, ha detto la giornalista.



Quindi concludeva: “Era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli”. Lo scontro è totale con Francesco Totti che recentemente ha parlato di ‘messaggi segreti’ trovati sul cellulare di Ilary Blasi. “È stato uno choc – le parole dell’ex capitano giallorosso che ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, interviene lo zio della showgirl

Poi la storia dei rolex che sarebbero stati trafugati da Ilary e il padre da una cassetta di sicurezza. Una storia che i parenti di lei non hanno evidentemente gradito. Stefano, lo zio di Ilary Blasi, ha condiviso su Instagram uno scatto della sua famiglia, nella quale è presente la popolare nipote. “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato”. (Leggi anche “Io a Totti l’ho detto”. Ilary Blasi, ora parla anche Rocco Siffredi. Con sincerità)



E ancora: “Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”.



Tra le righe della lunga dedica per i suoi parenti è facile leggere una frecciatina a Francesco Totti. Intanto scrive Fanpage come settimana prossima sia stato fissato un incontro tra i rispettivi legali con l’obbiettivo di arrivare a un accordo ed evitare ulteriori danni collaterali. I punti principali sarebbero lo stop alle dichiarazioni pubbliche, quindi il silenzio da entrambe le parti, e un comunicato che metta fine alla vicenda.

