“Non si nascondono più”. Totti e Noemi, dopo tre mesi la prima foto insieme (a casa di lei)

Francesco Totti a casa di Noemi con la figlia Isabel. L’ex giocatore della Roma è stato paparazzato nuovamente a casa della nuova fidanzata. Le foto saranno pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da domani, mercoledì 14 settembre. Al netto delle polemiche sull’ossessione delle riviste di gossip su quanto successo dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi va detto che pure i diretti interessati ci hanno messo del loro.

Lo scontro è totale con Francesco Totti che recentemente ha parlato di ‘messaggi segreti’ trovati sul cellulare di Ilary Blasi. “È stato uno choc – le parole dell’ex capitano giallorosso che ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me. Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno”. Poi la storia dei rolex che sarebbero stati trafugati da Ilary e il padre da una cassetta di sicurezza. Ora le nuove foto.





Francesco Totti a casa di Noemi con la figlia Isabel: la conferma

Francesco Totti è stato dunque pizzicato a casa della fidanzata Noemi Bocchi. Con lui pure la figlia Isabel. Questo in qualche modo conferma quanto era trapelato mesi fa quando si affermava che Totti avrebbe fatto conoscere già da tempo la figlia alla fidanzata. Una situazione che avrebbe fatto infuriare Ilary Blasi che non a caso aveva messo un investigatore privato sulle tracce del marito.

Noemi Bocchi ha alle spalle un matrimonio finito con l’imprenditore Mario Caucci dal quale ha avuto due figli di 8 e 10 anni. È possibile che Isabel, che di anni ne ha 6, abbia conosciuto anche loro. In ogni caso pare sia stata proprio lei a rivelare alla mamma Ilary gli incontri del papà Francesco Totti con la sua nuova fiamma. Da qui i sospetti della conduttrice e la decisione di ricorrere ad un investigatore privato per seguire il marito.

Le indiscrezioni si rincorrono: Francesco Totti avrebbe nascosto le lussuose borse di Ilary per vendetta dopo il fatto dei rolex. Inoltre proprio l’ex calciatore giallorosso al Corriere della Sera ha rivelato: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo, quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…”.

