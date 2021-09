Chi segue il gossip sa bene che il 27 settembre, Francesco Totti compie 45 anni. Si tratta di un traguardo importante, un evento da festeggiare con famiglia e amici. Tuttavia, c’è una cosa che ha stonato non poco, ovvero la nulla considerazione della moglie, almeno sui social. E mentre sono arrivati puntuali gli auguri del club sui social: “Buon compleanno Francesco”, con due cuori giallo e rosso e la corona, nulla sul fronte familiare. In effetti Ilary Blasi, moglie di Totti, non ha condiviso nulla sui social.

Neanche un piccola dedica per Francesco Totti con cui condivide la vita da vent’anni e con il quale ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Non è tutto. Neanche l’ex capitano ha postato nulla sul suo account. Tanto è bastato per far entrare in allarme i fan della coppia Totti-Blasi. Né una storia, né un reel, nulla. Immaginerete quali sono stati i commenti dei fan della coppia: “Sono in crisi? Come mai non postano nulla proprio oggi…”, scrivono alcuni utenti sui social. E ancora: “Non postano nulla da agosto, non si saranno lasciati?”. E c’è chi ipotizza: “Ilary non posta niente dopo la querelle sul suo Star in the Star”.

Cosa sta succedendo? Non scriversi gli auguri sui social è più che normale, ma è strano quando lo si fa per tanti anni e poi di punto in bianco si smette. Cosa succede tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Nessuno lo sa con certezza.





In tanti pensano che il poco successo televisivo di Ilary Blasi si stia rispecchiando anche in casa (come si può dire una cosa del genere?) e che l’insuccesso abbia fatto venire a galla i problemi tra lei e Francesco Totti. Non è un segreto che il programma di Ilary Blasi, “Star in the Star” è a rischio chiusura e che è da tempo in mezzo a una tempesta di critiche per la somiglianza a “Tale e Quale Show” e “Il Cantante Mascherato”.

Accadeva oggi, 27 settembre 1976, nasce Francesco Totti.

“Io sono nato romano e romanista, e così morirò.” pic.twitter.com/mNSwMihO58 September 27, 2021

Nella polemica è entrato persino il suo acerrimo nemico Fabrizio Corona che ha commentato: “Solo Flop, Ilary Blasi”, che mostra poi i dati di ascolto della seconda puntata di “Star in the Star” che non supera i due milioni di spettatori netti: 1.816.000 per l’11.5% di share. Insomma, non è un bel periodo per una delle showgirl più interessanti del panorama nazionale.