Notizia davvero clamorosa su Francesco Totti. Tutti oggi sappiamo che, dopo la rottura con Ilary Blasi, si è legato sentimentalmente a Noemi Bocchi. Ma l’ex calciatore della Roma avrebbe avuto un contatto con una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Una donna che è sbarcata in Honduras avrebbe avuto a che fare con Er Pupone, stando alle ultime indiscrezioni sul suo conto. E subito è partita la caccia per scoprire chi sia questa donna.

Una di loro è già stata esclusa dall’elenco, ma ce ne sono tante altre che potrebbero invece essersi sentite con Francesco Totti. Una concorrente dell’Isola dei Famosi dell’attuale edizione si sarebbe avvicinata a lui, secondo quanto scritto dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. E proprio quest’ultima ha anche svelato che c’è una naufraga che sarebbe invece completamente estranea e quindi non avrebbe mai avuto un flirt con l’ex atleta.

Francesco Totti e il flirt con una concorrente dell’Isola dei Famosi: la voce bomba

Davvero pazzesca la notizia circolata su Francesco Totti, che per il momento tace anche perché è felicemente impegnato con Noemi Bocchi. The Pipol Gossip ha fatto sapere: “Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Brocchi, sembrerebbe che l’ex calciatore avesse scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi. Chi sarà?”.

Poi è stata subito scartata una naufraga, ovvero Helena Prestes, che non avrebbe mai avuto legami con Totti. La domanda è stata posta agli utenti, che hanno iniziato anche a dare loro giudizi: “Ma che cavolo ce ne frega?”, “Sinceramente ora non sono più problemi di Ilary”, “Ormai sono cavoli di Noemi”. Poi c’è stata un’ipotesi ironica, che lo darebbero vicino a Cristina Scuccia, ma non c’è niente di vero in merito. Successivamente una follower ha tirato fuori un altro nome.

Una seguace della pagina social ha ipotizzato che sia Claudia Motta, che si è ritirata dall’Isola. Ma anche in questa circostanza non ci sono state ovviamente delle conferme e scopriremo nei prossimi giorni se giungeranno altre news.