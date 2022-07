Francesco Totti furioso dopo la separazione da Ilary Blasi. Dalla sera dell’11 luglio con l’ufficializzazione della fine del matrimonio ogni giorno si sono susseguite indiscrezioni sul loro conto. Era inevitabile che una coppia così famosa facesse parlare così tanto. Gli esperti di gossip si sono scatenati per comprendere i motivi della rottura e da più parti i riflettori sono stati puntati su Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco.

Nelle ultime ore sono usciti altri dettagli. Pare che quando siano uscite le foto di Francesco Totti e Noemi allo stadio Ilary Blasi abbia chiesto chiarimenti al marito. E quest’ultimo pare abbia risposto più o meno così: “Pensi che, se avessi un’amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. La conduttrice gli crede, ma poco dopo Isabel rivela di avere due nuovi amichetti che in realtà sono i figli di Noemi. Ilary decide di far seguire Francesco da un investigatore privato e scopre che Totti porterebbe con sé la figlia nel palazzo della dama bionda. A quel punto tutto inizia a crollare.





Francesco Totti è “al limite della sopportazione”

“Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice – scrive Chi – e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato. Vuole vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”. Ora il Corriere della Sera, citando fonti vicine all’ex giocatore della Roma, fa sapere che dopo l’ultimo gossip “La sua capacità di sopportazione è al limite…”.

Insomma Francesco Totti è furioso per tutte le notizie uscite sul suo conto e bolla le indiscrezioni e i pettegolezzi come spazzatura, fake news, falsità: “Tali illazioni vengono respinte come gigantesche castronerie, falsi, bufale, maldicenze senza fondamento”. Sempre il Corsera fa sapere che l’ex capitano della Roma non ne può più e “Presto potrebbe decidere di parlare. Magari tra 48 o 72 ore”. Quando lo farà, aggiunge il quotidiano “di certo saprà farsi sentire…”.

Ma le voci e gli spifferi continuano. Il giornalista Alberto Dandolo sull’ultimo numero di Oggi ha fatto sapere che poco tempo Noemi Bocchi si trovava nello stesso ristorante a pochi metri di distanza da Francesco Totti e Ilary Blasi. Dagospia ha ripreso l’indiscrezione ed è andato oltre: “Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate romane nonostante ci fosse anche Ilary?”. Si tratta di una supposizione, ovviamente, ma pure questa non farà altro che mandare Francesco ancor più su di giri…

