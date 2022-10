Francesco Totti di nuovo sui social ma questa volta con i figli. Solo pochi giorni fa è definitivamente uscito allo scoperto con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Dopo le paparazzate estive e averne parlato in un’intervista bomba al Corriere della Sera, i due fanno ufficialmente coppia fissa e stati fotografati insieme allo stadio nel Principato di Monaco.

Non solo, secondo alcune indiscrezioni starebbero già parlando di convivenza e addirittura di un figlio insieme. L’amico di lui, Alex Nuccetelli, ha aperto questa possibilità sul settimanale Diva e Donna: “Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei”.

Francesco Totti figli, la nuova foto social

Ma a proposito di figli, naturalmente in questi mesi di gossip sfrenato su Francesco Totti e Ilary Blasi il pensiero è spesso andato a Cristian, Chanel e Isabel. I primi due sono grandi e sicuramente avranno letto e visto tante cose. La nuova foto social apparsa tra le Storie dell’ex calciatore è proprio dedicato a loro.

Francesco Totti con i figli, tutti sorridenti. Come se volesse provare che sì, la famiglia affrontando un periodo complicato, ma che è comunque molto unita. C’è Cristian che fa il segno della vittoria con le dita, Chanel che scatta la foto e la piccola con le braccia alzate e papà che fa un’espressione buffa e si fa immortalare con la lingua di fuori.

Lo scatto social è accompagnato da 4 cuori, il tag ai profili dei due figli più grandi e in sottofondo una canzone il cui testo dice tutto. Francesco Totti ha scelto il brano L’universo tranne noi di Max Pezzali: “E saremo quel che tutti sognano, quell’amore che i cantanti cantano. Tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile”.