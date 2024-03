La bomba gossip della vip su Francesco Totti. Sulla separazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi si è scritto molto. In questi giorni ci si concentra sulla battaglia in tribunale. I due starebbero cercando con i rispettivi team di avvocati di dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro.

Nel frattempo entrambi proseguono le loro storie d’amore: Francesco Totti con Noemi Bocchi e Ilary Blasi con Bastian Muller. Ma le voci sui loro precedenti flirt non si placano. Mentre il nome di Cristiano Iovino è saltato fuori un po’ di tempo fa, sarebbe lui il famoso ‘uomo del caffè’, adesso una famosa modella e personaggio tv sgancia il gossip esagerato su Totti.

Leggi anche: “Nuovo arrivo in famiglia”. È Chanel Totti a farlo sapere con annuncio e foto sui social





La rivelazione di Samantha De Grenet su Francesco Totti

Sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2 vedremo la puntata di “Storie di donne al bivio” condotto da Monica Setta con l’ex GF Vip Samantha De Grenet come ospite. Ebbene siamo in grando di darvi una succulenta anticipazione. Proprio il volto noto della tv ha rivelato: “È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip – racconta – Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti”.

“Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica – dice Samantha De Grenet – luci, candele e musica. Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?”.

“Sono stati momenti bellissimi – aggiunge Samantha – ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo. Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina (io) con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato”. La De Grenet ha aggiunto di aver avuto storie anche con Alessandro Benetton e Nek.

“Arriva un bambino”. Il gossip esplode dopo l’uscita pubblico di Francesco Totti e Noemi Bocchi