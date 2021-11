La loro doveva essere una storia infinita, bellissima. Almeno da come veniva raccontata. Invece per Andrea Delogu e Francesco Montanari è durata solo qualche anno. Ci sta, l’amore a volte, anche quello più bello, finisce. I due si erano fidanzati nel 2016, subito sposati poi, a gennaio 2021, si sono detti addio per ragioni ancora ignote: nessuno sa ancora con certezza cosa sia successo tra loro. In molti attribuiscono la fine della loro storia e del loro matrimonio al lockdown, ma non tutti sembrano convinti che sia colpa del Covid.

Come se non bastasse, nei mesi scorsi si era parlato di un presunto flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, ma tra i due, confermano i soliti beninformati, ci sarebbe solo una grande amicizia. Dopo qualche mese poi è arrivata la notizia che l’ex di Francesco Montanari sia impegnata con un misterioso 39enne che si chiamerebbe Luigi Bruno. Ma non sappiamo molto altro. Da quel poco che viene divulgato, sarebbe un fotomodello di professione e poco conosciuto nel mondo dello spettacolo.

Tuttavia, sembra oramai chiaro che invece sia Francesco Montanari, del quale non si avevano notizie, ad avere un nuovo amore nella sua vita. Il libanese di Romanzo Criminale – la serie, con una Instagram story ha mostrato quella che sembrerebbe essere la sua nuova compagna. Ne siamo certi? Certo che no. Anche perché da Francesco non è stata fatta nessuna dichiarazione ufficiale.





Tuttavia la storia che ha pubblicato su Instagram mostrava una donna, con i capelli biondi a caschetto, super sorridente che ha preferito non farsi riprendere. Nessun tag sulla foto postata su Instagram. C’è da dire tuttavia che poco prima Francesco Montanari ironizzava sul disordine presente nella camera da letto, il caos era dovuto alla preparazione delle valigie per il ponte di Ognissanti.

Il Montanari chiedeva alla misteriosa donna se si stesse vergognando per il disordine. In pratica non sappiamo ancora niente di certo, ma da quello che sembra le cose tra i due sono appena iniziate. Poco dopo, Francesco Montanari ha pubblicato solo un selfie di lui, da solo, su una barca. Neanche l’ombra della donna in questione. Aspetteremo.