“Piena di cicatrici”. Francesco Facchinetti, la moglie Wilma operata dopo l’incidente: la foto dall’ospedale

Seconda caduta da cavallo negli ultimi due mesi per Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. La 40enne aveva riportato alla fine di gennaio un trauma cranico non commotivo e policontusioni, oltre a due ferite alla testa che hanno richiesto alcuni punti di sutura. La fashion blogger aveva documentato lo spiacevole incidente sui social: So this happened”, ovvero “È successo”, ha scritto. E poi gli emoticon di un cavallo e di una caduta. Poi la spiegazione: “Wally è inciampato, sono volata giù e lui mi ha investito. Il mio casco di m… e la zoccolata mi è arrivata dritta in testa”.

Due giorni fa un altro incidente. In questo caso è stato Francesco Facchinetti a diffondere la notizia attraverso una Instagram Stories: il cavallo di Wilma è caduto ed è andata a terra anche la moglie, fratturandosi l’omero: “Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare vi facciamo sapere prima possibile”.





Per la fashion blogger si è reso necessario un intervento chirurgico che è andato bene come ha descritto su Instagram Francesco Facchinetti che si è mostrato con il sorriso, ma si è detto preoccupato per l’operazione: “Ero un po’ preoccupato. L’operazione è andata bene, ha un sacco di viti e di placche nella spalla, sono molto felice”.

Sui social il post di Wilma Faissol in ospedale con una lunga cicatrice lungo la spalla e il braccio ha raccolto tanti like e commenti: “Mia moglie… Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me” si legge a corredo delle immagini che hanno mostrato i postumi dell’intervento: “Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente!”. La stessa Wilma poi ha raccontato l’accaduto: “Mercoledi mattina Wally (il suo cavallo, ndr) ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede”.

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol si sono sposati per la prima volta nel 2014 in gran segreto nel 2014 a Mariano Comense, città natale del cantante. Hanno fatto il bis nel 2020 e si sono nuovamente scambiati le promesse a Varenna. La coppia ha due figli, Leone, 6 anni, e Lavinia, detta Liv, 4.In famiglia ci sono anche Charlotte, nata da una precedente relazione di Wilma, e Mia, la bambina di Francesco e Alessia Marcuzzi. Una famiglia da sempre felicemente allargata.

