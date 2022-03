“La devono operare…”. Francesco Facchinetti, paura per la moglie Wilma: l’incidente e le sue condizioni

Momento poco fortunato per Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. La 40enne è caduta da cavallo lo scorso 26 gennaio e l’animale con lo zoccolo l’ha colpita in testa. Wilma ha riportato un taglio sulla nuca e uno sul mento ed è stata lei stessa a documentare tutto sui social. “So this happened”, ovvero “È successo”, ha scritto. E poi gli emoticon di un cavallo e di una caduta. Poi la spiegazione: “Wally è inciampato, sono volata giù e lui mi ha investito. Il mio casco di m… e la zoccolata mi è arrivata dritta in testa”.

Davvero un brutto spavento per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma. Non a caso nel momento più delicato, quando la modella si sentita male, il dj ha scritto “Forza Wilmaccia”. Adesso sembra che tutto sia tornato sereno. E, tra l’altro giovedì 27 gennaio 2022, è stato il compleanno di Wilma! “La fortuna è cieca – ha detto poche ore fa Francesco – ma la sfiga ci vede benissimo… Poteva veramente andare molto peggio. Quando un cavallo di 600 chili ti passa sulla testa…”.





La prognosi per lei era chiara: in quell’occasione ha riportato un trauma cranico non commotivo e policontusioni, oltre a due ferite alla testa che hanno richiesto alcuni punti di sutura. Appena dimessa dall’ospedale Sant’Anna Cantù di Como è tornata a casa con l’obbligo di riposo assoluto. Nelle ultime ore un’altra disavventura per Wilma Facchinetti.

Il giurato de Il Cantante Mascherato ha fatto sapere sui social che il cavallo di sua moglie è nuovamente caduto e anche lei è andata a terra fratturandosi l’omero. Per questo motivo sarà operata: “Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare vi facciamo sapere prima possibile”.

Wilma Helena Faissol, moglie di Franesco Facchinetti, è nata in Brasile il 2 febbraio 1982. È una nota fashion blogger, che ha lavorato diversi anni a New York curando la comunicazione della stilista Vera Wang: il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda. Wilma Faissol è mamma di tre bambini: la prima, Charlotte, l’ha avuta da un suo precedente matrimonio e vive un po’ in Brasile con il padre e un po’ in Italia con la madre assieme ai suoi fratelli più piccoli, Leone e Lavinia. Questi ultimi due sono nati dalla relazione con Francesco Facchinetti.

“Mia moglie in codice rosso”. Francesco Facchinetti choc: il brutto incidente e la corsa in ospedale