Brutta disavventura per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Faissol. La 39 di origini brasiliane anni è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni, a quanto pare in codice rosso. La modella stava andando a cavallo, è caduta e l’animale le ha calpestato la testa con lo zoccolo. Wilma ha riportato un taglio sulla nuca e uno sul mento.

Immediata la corsa nell’ospedale di Desio. Lì, però, la brutta sorpresa: “Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso – la denunciato dell’artista – Aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute 6 ore. A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia. E, vista l’assurdità della situazione, ho deciso di riportarla a casa”.

Anche Wilma Facchinetti ha raccontato, ieri mercoledì 26 gennaio, su Instagram quello che è successo. Nelle story si vede la donna con una medicazione sulla testa e la scritta: “So this happened”, ovvero “È successo”. E poi gli emoticon di un cavallo e di una caduta. Poi la spiegazione: “Wally è inciampato, sono volata giù e lui mi ha investito. Il mio casco di m… e la zoccolata mi è arrivata dritta in testa”.





Una volta portata a casa purtroppo Wilma si è sentita nuovamente male e così i due sono tornati in ospedale, stavolta però al pronto soccorso di Cantù: “Mia moglie è stata ricoverata in codice rosso, gli hanno fatto tutti gli esami neurologici, tac compresa e fortunatamente oggi è potuta tornare a casa”. Così Francesco Facchinetti ha pubblicato una foto in cui compare con la moglie, dalla quale ha avuto due figli.

Davvero un brutto spavento per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma. Non a caso nel momento più delicato, quando la modella si sentita nuovamente male, il dj ha scritto “Forza Wilmaccia”. Adesso sembra che tutto sia tornato sereno. E, tra l’altro, oggi, giovedì 27 gennaio 2022, è il compleanno di Wilma! “La fortuna è cieca – ha detto poche ore fa Francesco – ma la sfiga ci vede benissimo… Poteva veramente andare molto peggio. Quando un cavallo di 600 chili ti passa sulla testa…”.

Insomma Wilma se l’è cavata con alcuni punti di sutura sotto il mento e nessuno dietro la nuca e con una commozione cerebrale. Ma oggi, a casa Facchinetti, si festeggia: “Grazie a tutti voi dei messaggi che ci avete mandato” dice un rincuorato Francesco Facchinetti.