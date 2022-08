“Ora rispondo”. Francesca Pascale, chi c’era prima di Paola Turci (e Silvio Berlusconi): verità spiazzante

Francesca Pascale, gli amori prima di Paola Turci. Purtroppo il concerto previsto all’Arena San Domenico di Forlì è andato incontro a una piccola disavventura. Paola Turci infatti è caduta, quindi è stata portata in ospedale. Al suo fianco Francesca Pascale con cui di recente la cantante è convolata a nozze. Nelle ultime ore, però, si è aperto un dibattito sui rapporti sentimentali con altre donne dell’ex di Silvio Berlusconi. Ecco cosa è successo.

Francesca Pascale, altre donne nel suo passato sentimentale? L’ex di Silvio Berlusconi sta vivendo un periodo di vita decisamente denso di emozioni. Convolata a nozze con Paola Turci, la Pascale non può che vivere pienamente questa grande amore, soprattutto davanti agli imprevisti o piccole disavventure.





Francesca Pascale, altre donne nel passato sentimentale? La provocazione e la replica

Paola Turci ricoverata in ospedale in seguito alla caduta e Francesca Pascale ovviamente al suo fianco. I fan hanno avuto modo di apprendere le parole di rassicurazione della cantante ma anche la dedica di Francesca su Instagram, a corredo di una foto in cui si ritrae insieme a Paola Turci prima che accadesse la caduta. “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”, scrive la moglie di Paola Turci.

Ma nella vita di Francesca Pascale sono esistite altre donne? Ennesima provocazione tra i commenti al post da parte di un profilo senza foto a cui la moglie di Paola Turci ha risposto a tono: “Francesca devo crederti adesso oppure prima quando eri con Berlusconi?”.La replica non ha tardato ad arrivare. (Francesca Pascale e Paola Turci, la prima notizia bomba dopo il matrimonio).

“E quelle prima di Berlusconi che fa, non le considera?”, altro commento. Francesca Pascale non si messa a tacere: “Piuttosto che soffrire il dubbio, si faccia semplicemente gli affari suoi. Temo che per scrivere schifezze, senza metterci la faccia, come fanno solitamente i vigliacchi, si perde la fedeltà di casa sua”.

