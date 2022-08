Attimi di paura per Paola Turci. La cantante è infatti stata costretta ad annullare il suo concerto presso l’Arena San Domenico di Forlì. Il concerto, previsto per lunedì 29 agosto, sarà infatti rimandato o annullato. Il motivo? Paola Turci è caduta ed ora è ricoverata in ospedale. Tra l’altro sembra ci sia quasi una maledizione intorno a questo concerto.

Il live di Forlì era infatti previsto per il 19 giugno, poi è stato rinviato a causa del Covid contratto dalla brava cantante. Ora che sembrava tutto pronto per recuperare la data del suo tour “Io sono”, a cui avrebbero dovuto partecipare anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchestra Maderna e gli studenti del Canova, ecco arrivare un altro brutto imprevisto. Ora, per tutti i fan pronti ad ascoltarla all’Arena San Domenico di Forlì, ci sarà ancora da aspettare.





Paola Turci è caduta ed ora è ricoverata in ospedale

A raccontare cosa sia successo è proprio la diretta interessata sui social: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano [email protected] [email protected]“.

Anche Francesca Pascale le dedica un commovente post su Instagram, in cui si ritrae insieme a Paola Turci, allegre e sorridenti prima della caduta. “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”, scrive la moglie di Paola Turci. A parte questa sfortunata parentesi di Forlì, il tour in giro per l’Italia procede a gonfie vele. Naturalmente in ospedale e in queste ore complicate, Paola Turci non è sola.

Al suo fianco c’è sempre Francesca Pascale. Le due infatti si sono sposate lo scorso luglio. La due sono inseparabili e il loro amore sembra più forte che mai. Ora i fan possono finalmente rilassarsi dopo ore di panico. All’inizio infatti, come sempre accade in queste situazioni, le notizie che trapelano sono sempre più preoccupanti e si teme il peggio. Per fortuna la smentita dell’artista.

