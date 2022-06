“È nato”. Fiocco azzurro in casa Ferragni, felicità: la famiglia vip si allarga

Francesca Ferragni mamma. Altra notizia fantastica per i Ferragnez che diventano zii. Un mese d’oro, da incorniciare, per loro. Prima la premiazione di Fedez con il nuovo Telegatto, poi la notizia che ha sorpreso tutti. Chiara Ferragni affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2023. I fan si aspettavano la sua presenza sul palco dell’Ariston già nel 2022, ma l’importante non è quando ma arrivarci.

Francesca Ferragni mamma: fan pazzi di gioia

Francesca Ferragni mamma. Questo è il leitmotiv di giornata. I Ferragnez diventano zii per la prima volta e succede dopo la premiazione di Fedez con il Telegatto e della confermata partecipazione al Festival di Sanremo 2023 di Chiara. Amadeus l’altro ieri, sul finire dell’edizione serale del TG1 condotto da Giorgia Cardinaletti, ne ha dato l’annuncio e da quel momento il nome Ferragni è rimasto in trend.

Continuerà a esserlo ancora oggi ma non per Chiara, per Francesca. Subito dopo il parto, una volta in stanza la sorella dell’influencer ha pubblicato un dolcissimo scatto e scritto a corredo: “Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”. Con queste parole la sorella di Chiara dà il benvenuto al piccolo Edoardo, primogenito nato dall’amore con il compagno Ricky Nicoletti.

