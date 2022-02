Meno di due mesi fa la sorella di Chiara Ferragni, Francesca Ferragni, ha rivelato a tutti di essere incinta del suo primo figlio. Lo ha concepito con il suo amato compagno Riccardo Nicoletti. Ovviamente i follower, rimasti entusiasti all’annuncio della notizia bomba, non stavano aspettando altro adesso che scoprire il sesso del futuro neonato o neonata. E finalmente la giovane ha rotto il silenzio intorno a questo. Immediata la reazione anche dell’imprenditrice digitale, inevitabilmente al settimo cielo.

Francesca Ferragni aveva detto sui social di essere in stato interessante el più classico dei modi, con la foto della donna in piedi, con una mano sul pancione, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre. La prima a commentare era stata Valentina Ferragni, che sul suo profilo Instagram aveva scritto in inglese: “Zia per la terza volta, sono così felice per voi!”. Stesso discorso per Luca Vezil che ha ripostato la foto scrivendo “Di nuovo zio” . Poi Chiara: “Ragazzi, finalmente in questo periodo di m…. una notizia stupenda”.

Nelle scorse ore Francesca Ferragni ha informato i suoi fan del sesso del bebè, generando un entusiasmo contagioso. Lei e il suo Riccardo hanno iniziato la relazione sentimentale più di dieci anni fa. Lui è noto per essere un artista, infatti è musicista e chitarrista dei gruppi musicali Under Stati Movement e Rosco Dunn. Il 27 gennaio scorso sono andati a vivere nella loro nuova abitazione, che sarà la dimora proprio del primogenito, che potrà essere coccolato dai genitori e dalle zie famose.





Questa la frase scelta da Francesca Ferragni per annunciare il genere del bebè: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Quindi, la sorella di Chiara e Riccardo Nicoletti avranno un figlio maschio. La moglie di Fedez ha pubblicato: “Ti aspettiamo amore”, mentre Valentina Ferragni: “Ciao amore”. Da segnalare anche il commento della madre Marina: “Amore stupendo, non vedo l’ora”. Una famiglia dunque molto unita, che sta attendendo con trepidazione la scadenza dei giorni e il parto della dentista e influencer.

Francesca Ferragni è delle tre sorelle la più defilata rispetto a Valentina e Chiara che sono sempre al centro dell’attenzione mediatica. È la seconda figlia di Marina Di Guardo e Marco Ferragni: oggi la neomamma è una dentista che lavora a Cremona nello studio del padre. I due, almeno per il momento, non hanno ancora deciso di fare il grande passo, proprio come Valentina Ferragni e Luca Vezil.