Flavio Briatore, il racconto choc. Il noto imprenditore si è lasciato andare a un duro sfogo dopo i fatti avvenuti in pieno centro a Milano. Flavio, nel raccontare quanto è successo, ha poi pensato di rivolgere un appello anche al sindaco, denunciando pubblicamente i fatti. La vicenda si è fortunatamente risolta nel miglior modo, ma poteva andare diversamente. Flavio Briatore ha rivolto il suo sentito ringraziamento al capitano della Guardia di Finanza.

Flavio Briatore derubato in pieno centro a Milano, il racconto. Negli ultimi giorni l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha dato un lieto annuncio ai fan in merito al proprio futuro lavorativo. L’imprenditore ha confermato che sarà alla guida del timone di una trasmissione che andrà in onda su Rai2, ovvero The Apprentice, il programma che andava in onda su Sky Uno e che avrà adesso la terza edizione nella primavera dell’anno prossimo.

Flavio Briatore derubato in pieno centro a Milano, il racconto nel dettaglio: “Sentite questa…”

Al di là della splendida notizia, però, l’imprenditore nelle ultime ore ha comunicato a tutti l’ultimo episodio di cui è stato vittima. Erano le 11 del mattino quando in pieno centro a Milano e più precisamente in via Cordusio, quando un “ragazzo extracomunitario” ha tentato un furto a scapito dell’imprenditore. Flavio ha così raccontato l’episodio dall’inizio alla fine. “Sentite questa storia: cosa è successo a me, in via Cordusio, zona piazza Affari. Il mio autista mi stava aspettando, è sceso dalla macchina, lui era al telefono, quando è arrivato, sul monopattino, un extracomunitario”.

E ancora: “Il ragazzo ha aperto la portiera, ha preso lo zainetto ed è fuggito. L’autista se n’è accorto, ma intanto il ragazzo aveva un vantaggio di cinque o sei metri. Per fortuna nella zona c’era un capitano della Guardia di Finanza, lì per altri motivi, ha visto la scena, ha corso e l’ha bloccato. Ha recuperato il mio zainetto. Sarò sempre riconsocente a questo militare: Grazie Mille!”, ha concluso Flavio Briatore.

Poi l’appello al sindaco Sala: “Secondo voi non è da matti che in via Cordusio, alle 11 del mattino, hai la gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene che hai l’autista ad un metro di distanza? Se non c’era il capitano della guardia di finanza avevo perso tutto. Avrei dovuto rinunciare al viaggio di domani, perché c’era il mio passaporto. Questo vale anche per il sindaco Sala che dice è tutto sotto controllo: non c’è nulla sotto controllo. Milano è una città pericolosa. Datevi una mossa. Io che non ho mai avuto paura di nulla, quando andrò a Milano dovrò fare più attenzione. Tutto fuori controllo”.