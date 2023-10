Flavio Briatore è tornato protagonista sui social nelle ultime ore e qui ha fatto un annuncio importante sul suo futuro. Il famoso imprenditore ha deciso di pubblicare un video su Instagram ed è subito entrato nei dettagli del fatto, scatenando la reazione immediata dei suoi innumerevoli utenti. La maggioranza di loro ha espresso enorme soddisfazione per questo nuovo traguardo che lo riguarda e che giunge del tutto in maniera inaspettata.

Circa un mese fa Flavio Briatroe si era invece reso protagonista di un altro annuncio, relativo alla sua condizione fisica. Lui è dimagrito parecchio e le condizioni così ‘nuove’ di Briatore avevano fatto insospettire la Berlinguer, che lo aveva salutato rimarcando il ‘figurino’ di Briatore. A quel punto la padrona di casa si era chiesta se il dimagrimento non fosse legato a qualche problema di salute: “Sta bene?”. A questo punto Flavio Briatore aveva sciolto ogni riserva spiegando: “Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare”.

Leggi anche: “Perché sono così magro”. Flavio Briatore torna in tv, cambiato e dimagrito: “Come ho fatto”





Flavio Briatore, annuncio importante sui social: cosa farà

Attraverso un filmato postato su Instagram, Flavio Briatore ha dato vita ad un annuncio straordinario che concerne il mondo della televisione. Ebbene sì, sarà lui il conduttore di una trasmissione che andrà in onda su Rai2. Non si tratta di un programma completamente nuovo, infatti lui lo aveva già condotto ma non nella tv pubblica italiana ben 10 anni fa. Andiamo a scoprire insieme cosa farà prossimamente nel piccolo schermo.

Briatore ha rivelato che sta tornando The Apprentice, il programma che andava in onda su Sky Uno e che avrà adesso la terza edizione nella primavera dell’anno prossimo. Il sito Gossip e Tv ha ricordato che questa trasmissione “aveva visto aspiranti uomini e donne d’affari intenti a superare diverse prove manageriali, al fine di poter avere la possibilità di lavorare alle dipendenze di Flavio Briatore per almeno un anno e con uno stipendio a sei cifre. I candidati venivano divisi in due squadre e per ogni prova veniva eletto un team leader per ciascuna, con il compito di coordinare l’operato dei compagni”.

Flavio Briatore ha inoltre affermato che possono prendere parte al programma coloro che hanno tra i 19 e i 35 anni. E lui ha esclamato anche: “Chi non manda il curriculum è fuori”. E i telespettatori non vedono l’ora di apprezzarlo in tv.