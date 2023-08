La ricordate Leni Klum? La bellissima figlia della supermodella Heidi Klum e dell’imprenditore Flavio Briatore, nata il 4 maggio del 2014, oggi ha 19 anni e come vi mostreremo non ha nulla da invidiare alla mamma. Proprio in questi giorni Briatore ha riunito i suoi figli, Leni appunto, e Nathan Falco avuto da Elisabetta Gregoraci il 18 marzo del 2010. L’occasione è diventata ideale per fare un bel party in famiglia.

E come spesso ha fatto anche in passato Flavio Briatore ha voluto condividere con i suoi follower un momento così gioioso. Ciò, nonostante il fatto che non abbia mai riconosciuta Leni, di comune accordo con mamma Heidi. La ragazza, infatti, è cresciuta con la mamma e l’allora compagno, il cantante Seal. A prescindere da questo Leni ha un ottimo rapporto con il padre biologico come dimostra il suo sorriso nella foto scattata e condivisa ieri sabato 19 agosto.

La torta di benvenuto e il sorriso con papà Flavio e Nathan Falco

Leni Klum sorride, anzi pare stia proprio ridendo di gusto mentre trascorre con il padre Flavio Briatore e il fratello ‘acquisito’ Nathan Falco. Sembra proprio un quadro familiare ideale nonostante i due abbiano fatto naturalmente vite diverse con le rispettive mamme e le difficoltà che ogni famiglia, allargata o no, deve affrontare nella vita. La torta con panna e fragole e la scritta “Benvenuta Leni” in primo piano è dedicata proprio a lei.

La famiglia allargata di Flavio ha raggiunto una serenità inseguita per tanto tempo e ora si godono un bel picnic in giardino con prelibatezze da leccarsi i baffi. Naturalmente il post ha ricevuto tantissimi commenti e ottenuto una marea di cuoricini. Anche Simona Ventura ha scritto: “Complimenti Flavio ! Ricordi cosa ci eravamo detti ?!”. Chissà a cosa si sarà riferita?

E il rapporto tra Leni e Nathan Falco? Come ha raccontato lo stesso Flavio Briatore tempo fa il bambino è contento “è contento. Glielo abbiamo detto che era grande e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

