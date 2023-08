Giornata da incubo per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, colpiti da un lutto molto grave. Particolarmente addolorato l’ex nuotatore italiano, che ha dedicato un post strappalacrime su Instagram pubblicando anche la foto di chi non c’è più. Ha aspettato qualche giorno per scrivere questo messaggio, infatti la perdita di questa persona a lui carissima è avvenuta tre giorni fa, ma solo adesso ha avuto la forza di scrivere qualche cosa di importante.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono quindi uniti nel lutto, con la showgirl che gli è accanto in questo momento difficile della sua vita. Trattandosi di una persona molto stretta per lui, anche la moglie è stata inevitabilmente sopraffatta dalla tristezza e sono entrambi a dirgli addio. Immediata la reazione del popolo del web, che ha espresso vicinanza e fatto le condoglianze nella speranza di dare un minimo di conforto ad entrambi.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in lutto: “Addio”

Filippo Magnini ha anche notato una corrispondenza davvero sorprendente sulla data di morte di questa familiare da lui amata follemente. Giorgia Palmas ha reagito a questo lutto, mettendo un cuore sotto il post del coniuge, il quale ha anche postato una Instagram story con la foto della defunta. Un momento tragico per la sua famiglia, ma fortunatamente può contare sull’amore della conduttrice e sull’affetto di migliaia di follower.

Filippo ha salutato per l’ultima volta la sua adorata nonna: “Ciao Nonna. Te ne sei andata il 23 agosto, lo stesso giorno del nonno. Non credo alle coincidenze e sono sicuro che ora siete insieme a ridere della vita. Vi voglio bene”. Questi i messaggi di sostegno dei fan: “Un abbraccio forte forte a tutti voi”, “Sincere condoglianze Filippo”, “No, non sono coincidenze”, “Un grande abbraccio alla vostra famiglia”, “Mi dispiace per tua nonna”.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono marito e moglie dal 12 maggio del 2021. L’anno precedente è nata la loro prima figlia Mia. Nel maggio dell’anno scorso c’è stata anche la cerimonia religiosa del loro matrimonio, dopo quella civile di due anni fa.