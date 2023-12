Andrea Giambruno pronto al contrattacco con Mediaset: “Mi hanno fatto fare una figura di m…”. L’ex compagno di Giorgia Meloni è deciso a citare in giudizio Mediaset. Esprime la sua frustrazione durante un pranzo con amici in un ristorante nel centro di Roma, vicino al Pantheon, lamentando di essere stato oggetto di imbarazzanti momenti fuori onda trasmessi da Striscia la notizia. A causa di quei fuorionda non proprio elegantissimi, il giornalista è stato privato della conduzione del programma Diario del giorno.

Giambruno ora intende intentare una causa legale per violazione della privacy e diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione. Afferma di aver ricevuto l’assicurazione dal suo avvocato che avrà sicuramente successo. “Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro”, ha affermato il giornalista.





La sua carriera, fa intendere Andrea Giambruno, è stata compromessa a seguito di questi fatti incresciosi, e non solo: la sua vita privata è stata altrettanto colpita. Dopo che la sua ex compagna, Giorgia Meloni, è diventata presidente del Consiglio, l’azienda per cui lavorava lo aveva promosso in televisione assegnandogli un programma proprio.

Tuttavia, a causa di fuorionda pieni di commenti a sfondo sessuale alle colleghe, emersi dal programma di Antonio Ricci, è stato rimosso e relegato in secondo piano. Giambruno adesso non intende accettare passivamente questa situazione e si prepara a una battaglia legale. Gli episodi fuori onda non hanno influito soltanto sulla sua carriera, ma hanno anche avuto ripercussioni sulla sua vita privata.

Poco dopo l’uscita di quegli audio, la sua relazione con Giorgia Meloni, con cui ha una figlia di 7 anni di nome Ginevra, è terminata poco dopo la seconda puntata di Striscia dedicata a lui. La decisione di separarsi è stata annunciata pubblicamente dalla Meloni attraverso i social media, concludendo con una frecciatina il cui destinatario rimane ancora sconosciuto: “Tutti coloro che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che, per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

