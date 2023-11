Giorgia Meloni contro Lilli Gruber. È scontro aperto tra il Presidente del Consiglio e la giornalista che conduce “Otto e Mezzo” su La7. Recentemente la conduttrice si era scagliata contro la premier a poche ore di distanza dalla tragedia di Giulia Cecchettin. La giovane 22enne è stata uccisa a coltellate e il sospettato numero uno è l’ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania. La sorella di questa ennesima vittima di femminicidio, Elena, ha parlato più volte di patriarcato come causa scatenante di tanta violenza sulle donne.

Durante la puntata di “Otto e Mezzo” Lilli Gruber, presentando Francesco Specchia e un articolo di Libero, aveva dichiarato: “Non potrai negare che in Italia ci sia una forte cultura patriarcale e questa destra-destra al potere non la sta contrastando tanto…”. L’attacco al Governo non è passato certo inosservato e Giorgia Meloni ha voluto rispondere condividendo una foto e un messaggio sui propri canali social. Ne è nata una discussione aspra.

Giorgia Meloni risponde duramente a Lilli Gruber

Giorgia Meloni ha postato una foto di qualche anno fa in cui compare con la mamma Anna, la nonna Maria e la figlia Ginevra. Nella didascalia scrive: “Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di “cultura patriarcale” della mia famiglia. Davvero senza parole”.

Con una nota Lilli Gruber ha risposto ben presto alle dichiarazioni di Giorgia Meloni: “Ringrazio Giorgia Meloni per l’attacco che considero una prima dimostrazione della sua volontà di aprire un dialogo costruttivo con la stampa, un esercizio di democrazia al quale lei è poco abituata. Le porte di ‘Otto e mezzo’ sono sempre aperte”.

Subito dopo la giornalista de La7 ha aggiunto: “Ritengo comunque che sia sempre pericoloso, per il buon funzionamento democratico, quando un/una presidente del Consiglio attacca direttamente la stampa e singoli giornalisti“. “Per fortuna – conclude Lilli Gruber – il diritto al pensiero libero e critico è ancora ben tutelato dalla nostra Costituzione”.

