Nuova vita per Andrea Giambruno. A un mese dalla separazione dal presidente del consiglio Giorgia Meloni il giornalista ha lasciato l’appartamento in cui da poco si era trasferito con l’ormai ex compagna. La fine della storia tra i due ha fatto parecchio rumore, soprattutto per il modo in cui è avvenuta. Determinanti sono stati alcuni fuorionda e audio durante i quali l’ex conduttore del Diario del giorno si lasciava andare a commenti e frasi a dir poco sopra le righe.

A pochi giorni dalla clamorosa separazione, che in realtà secondo l’annuncio di Giorgia Meloni era già in essere da tempo, sono arrivati degli aggiornamenti piuttosto forti. Prima Alberto Dandolo poi Fabrizio Corona hanno in pratica sostenuto che la storia tra i due non sarebbe mai finita: “Fonti vicine agli ambienti che muovono la politica – si leggeva sul sito di Corona – hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita”. In realtà le cose stanno in modo ben diverso.

Andrea Giambruno ha cambiato casa: dove vive ora

Contrariamente alle voci su una presunta riappacificazione Andrea Giambruno e Giorgia Meloni non vivono più insieme. L’ipotesi era che il giornalista non avesse lasciato l’abitazione condivisa col premier per stare vicino alla figlia Ginevra a cui è molto legato. Ma proprio nelle ultime ore si è scoperta la verità. Giambruno stava cercando un appartamento e finalmente lo ha trovato.

La pagina di Chi dedicata al trasloco di Andrea Giambruno

Come riporta Today domani il magazine Chi dedicherà un servizio a questa novità. Casa nuova vita nuova per Andrea Giambruno che è rimasto vicino alla vecchia abitazione. Ha infatti trovato un appartamento nel quartiere Torrino, vicino l’Eur (lo stesso in cui vive Ilary Blasi, nella villa che condivideva con Francesco Totti). Una scelta dettata dalla necessità di rimanere vicino alla figlia Ginevra. Giambruno e Giorgia Meloni si erano trasferiti da poco dalla Garbatella nella nuova casa, ma il giornalista ha dovuto lasciare presto la nuova abitazione.

Nel magazine in edicola domani, mercoledì 22 novembre, ci saranno le foto del trasloco. In alcune di loro vediamo Andrea Giambruno che trasporta diversi oggetti tra cui un paio di scarpe. Il giornalista si è trasferito in un appartamento vicino alla casa in cui viveva con Giorgia Meloni e la figlia Ginevra. Per lui è appena iniziata una nuova vita.

