Le prime foto del figlio vip. La mamma, famosissima, ha regalato ai fan una serie di scatti con il suo principino che è “Tutto il mio cuore”, aggiunge nella didascalia del post apparso sulla sua affollatissima bacheca Instagram. Così i suoi oltre 23 milioni di follower hanno conosciuto il piccolo nato lo scorso 23 gennaio da madre surrogata.

Sono anche le prime foto da mamma quelle con il figlio vip che si chiama Phenix Barron. Fortemente voluto con il marito Carter Reum, amico di famiglia di lunga data che ha sposato nel 2021, Paris Hilton, 42 anni, ne aveva annunciato la nascita con uno scatto della manina stretta nella sua.

Le prime foto del figlio vip (e di Paris Hilton mamma)

Sono foto in bianco e nero quelle in cui Paris Hilton, che ha spento 42 candeline lo scorso 17 febbraio, abbraccia e coccola il figlio. Alla rivista Glamour aveva spiegato il motivo della maternità surrogata, che non ha nulla a che vedere con l’età.

“Quando ero stavo girando The Simple Life (lo show che l’ha vista protagonista insieme all’amica Nicole Richie) mi sono trovata in una stanza con una donna stava partorendo e questo mi ha traumatizzato”. E ancora: “Io sono così spaventata dal parto e dalla morte, sono le due cose che mi spaventano più di ogni altra cosa nel mondo”.

A consigliarle la maternità surrogata è stata la sua amica Kim Kardashian, come spiegato nel podcast The Trend Reporter with Mara. “È stata la mia amica Kim Kardashian, che ha avuto due bambini tramite madre surrogata, a consigliarmi questa soluzione, di cui non sapevo nulla, e sono contenta di aver seguito il suo suggerimento”, ha aggiunto.