La loro storia è nata a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Da quel momento non si sono lasciati più. Nel 2019 si sono sposati e l’11 marzo del 2020 è nata la loro prima figlia, Arya. Da qualche mese la coppia, amatissima dai telespettatori di Uomini e Donne, ha annunciato l’arrivo del secondo figlio e oggi Clarissa Marchese ha parlato della gravidanza.

Prima di partecipare al programma di Canale 5 Clarissa Marchese è stata eletta Miss Italia e anche vinto la fascia di Miss Simpatia Interflora, ceduta successivamente alla numero 18 Federica Armaleo (Miss Miluna Lazio). A Uomini e Donne ha conosciuto Federico Gregucci, figlio dell’ex calciatore Angelo Adamo Gregucci. “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”, avevano scritto per la nascita della prima figlia Arya. La coppia nata nello studio di Maria De Filippi è convolata a nozze nel 2019.

Clarissa Marchese, il curioso dettaglio sul figlio: “Pesa già 3 chili e 700 grammi”

Federico Gregucci ha seguito le orme del padre. Infatti è un allenatore di calcio. Negli anni scorsi si è traferito negli Stati Uniti d’America, insegnando nell’Academy calcistica della Juventus a Miami. Clarissa Marchese ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha rivelato un curioso dettaglio sul figlio che porta in grembo. È già arrivato a pesare 3,70 chili, lo stesso peso della loro prima figlia al momento della nascita e per questo motivo potrebbe già venire alla luce.

Clarissa Marchese ha parlato della sua gravidanza, molto diversa e più problematica rispetto alla prima, e ha raccontato che nel caso il bambino dovesse partorire nella data prestabilita potrebbe superare i 4 chili, arrivando addirittura ai 4,7 chili. L’ex volto di Uomini e Donne ha ironizzato commentando: “Io non partorisco bambini, ma piccoli giganti“. La coppia aveva annunciato la seconda gravidanza pubblicando una foto su Instagram.

Nello scatto Clarissa Marchese mostrava il pancino, in compagnia del marito e della figlia e la frase “Più che felici presto in 4”. “La famiglia si allarga, siamo strafelici, diciamo che molte di voi lo avevano intuito, con molte avevo già parlato tramite dm, box delle domande, abbiamo voluto aspettare i tre mesi, abbiamo voluto aspettare di fare tutte le visite e i test del caso, – aveva detto l’ex volto di UeD – è andato tutto bene, quindi oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Piano piano vi racconterò tutto, ma adesso finalmente posso anche svelarvi il motivo per la mia quasi totale assenza in questi tre mesi”.