“È fidanzato?!”, la rivelazione choc di Marco Mengoni. Si parla spesso della situazione sentimentale del cantante di Ronciglione ed ecco che spunta un piccolo colpo di scena. A raccontarlo è lo stesso artista che sta per vedersi impegnato al Festival di Sanremo come conduttore. Ma mentre tutti si chiedono come andrà, alcuni altri continuano a chiedersi se Mengoni sia innamorato o no. È lui stesso a rispondere tramite un articolo di Repubblica.

“L’amore? No, non l’ho trovato – dice – Sto ancora cercando l’amore. Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco”.





E ancora Marco Mengoni: “Da un po’ non provo questa sensazione, il mio ‘emotivogramma’ è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”. In un’altra intervista riservata a Sette, l’artista aveva poi detto: “Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi”.

Poi ancora: “Mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. ‘Marco Mengoni fidanzato?’. La la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama”.

Conclude Marco Mengoni: “Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto! Io voglio vivere questa vita il meglio possibile, purtroppo noi trentenni, anch’io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce. L’unico consiglio che do ai ragazzi come me è: vivete. Domani può succedere tutto”.

