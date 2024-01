Dopo il documentario Unica, l’ospitata a Verissimo e il nuovo libro, Ilary Blasi è tornata a Verissimo proprio per presentare Che stupida, in uscita il 30 gennaio, dove ovviamente parla della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Tra una domanda e l’altra Silvia Toffanin, grande amica della conduttrice dell’Isola dei Famosi, non ha potuto fare a meno di menzionare Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè che ha detto di aver avuto una frequentazione intima con lei.

“Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto. Rivivere tutta questa mia esperienza è stata psicoterapeutica, un’esperienza catartica. Mi ha fatto bene. Sono più i momenti belli rispetto a quelli brutti. Non è passato tantissimo tempo, provo delle sensazioni miste: malinconia, nostalgia, tenerezza e gratitudine. Rifarei tutto”, ha spiegato Ilary Blasi.

Ilary Blasi a Verissimo, la verità su Cristiano Iovino

“Ho capito tutto quando Francesco non si presentò al mio compleanno, è stata una ferita. Le sofferenze ti aiutano a vivere diversamente, credo ancora nell’amore”. Ilary Blasi non chiude la porta un futuro matrimonio. “Si poteva evitare tutto questo? Forse si poteva fare in modo diverso, per mesi brancolavo nel dubbio”, ha detto ancora all’amica Silvia Toffanin.

L’intervista fatta da Silvia Toffanin non ha scomposto più di tanto Ilary, che ha replicato con fermezza alle ultime dichiarazioni di Crisiano Iovino, ovvero che tra i due c’è stata una relazione intima: “Faccio una premessa: c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste di recente, a dicembre”.

Ilary Blasi ha poi aggiunto di aver avuto preziose informazioni da Iovino. “Io Cristiano lo ringrazierò sempre, a settembre venne al Ronin in quel locale a Milano. Ma non alla mia festa, ma quella della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco“, ha detto la conduttrice, che evidentemente da Iovino ha saputo cose molto importanti su Francesco Totti.