“Si è superato il limite”. Fedez mai così furioso: brutte cose sulla sua malattia

Quello delle scorse ore è stato un Fedez davvero furioso, dopo che ha letto alcune considerazioni che hanno coinvolto il tumore e dunque la sua battaglia per sconfiggere la malattia. Non poteva certamente rimanere in silenzio, dinanzi a quell’attacco per lui inaccettabile, e caratterizzato tra l’altro da cattiveria gratuita e da informazioni errate. E quindi ha voluto fare piena chiarezza nella speranza che non dovrà più ritornare su questo delicato tema, ma che non sarebbe rispettato da alcune persone.

Qualche giorno fa Fedez era intervenuto così sul suo tumore al pancreas: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al cesso è una festa, è vero. Come sto ora? Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”. Ma veniamo ora al tema attuale.





Fedez, accuse dopo il suo tumore: “Superato il limite”

In particolare, Fedez ha pubblicato un post di un’attivista, che commentando Chiara Ferragni ha tirato in ballo il tumore del marito: “Ciao Chiara! Grazie per questo ennesimo depotenziamento del dibattito politico! Allora ti aspetto in piazza per salario minimo garantito con aggiustamenti in base all’inflazione; patrimoniale sui grandi redditi e sugli extraprofitti di aziende come Eni; ban ai jet privati; diritto all’abitazione; diritto alla salute, che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa di una colonscopia da 7 mesi”.

E la reazione di Fedez non si è fatta attendere. In alcune Instagram stories, ha commentato: “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti ed artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore, come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa, oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite sistema sanitario nazionale, come qualsiasi comune mortale. Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale”.

Infine, Fedez ha detto: “Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura. Scusate lo sfogo, ma credo che a tutto ci sia un limite. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovesse trattarsi del più stro*** o ricco su questo pianeta”.

“Ma cosa combini?”. Fedez incontenibile, sale sul palco e compie un gesto clamoroso