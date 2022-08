Episodio clamoroso con protagonista Fedez. Nelle scorse ore il marito di Chiara Ferragni ha fatto un gesto inaspettato, che ha lasciato tutti di stucco. Lo ha fatto tra l’altro davanti a tantissime persone, che hanno immediatamente reagito a quel suo comportamento insolito. In particolare, è volato verso l’Albania dove ha preso parte ad un evento molto importante di una sua collega. Quando ha preso il microfono, ha iniziato a dire delle cose inattese e il video non poteva che diventare subito super virale.

Dunque, Fedez ha compiuto un gesto boom in Albania all’evento musicale Sunny Hill Festival di Dua Lipa. Nei giorni scorsi ha parlato della sua vita dopo il tumore: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”. Poi ha rivelato che gli manca anche qualcos’altro: “Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al cesso è una festa, è vero”.





Fedez, gesto in Albania: dice parolacce

Mentre Fedez si trovava al Sunny HIll Festival, Fedez ha fatto un gesto pazzesco in Albania. La sua assistente ha provato in ogni modo a interrompere la sua performance, ma lui non ha ascoltato proprio nessuno ed è andato avanti per la sua strada. Il video della sua esibizione è spopolato immediatamente e ha lasciato tutti a bocca aperta. Andiamo a vedere che cosa ha fatto e che tipo di reazione ha avuto anche il pubblico, che ovviamente ha apprezzato la spontaneità del cantante milanese.

Dunque, Fedez ha iniziato a dire: “Ne volevo dire una ma è brutta, mi hanno detto di non dirla. Posso dirla? È l’unica parola che so in albanese. Oggi l’ho detta anche davanti al sindaco”. E ha detto delle parolacce davanti agli spettatori presenti a Tirana, nella capitale albanese. Il filmato è stato postato su Twitter anche dalla pagina Disagio Tv. Un momento esilarante, accolto dal boato del pubblico presente, apparso molto divertito da quell’atteggiamento assunto dal papà di Leone e Vittoria sul palco.

Fedez dice parolacce in albanese pic.twitter.com/D1CB4caYTc — disagiotv (@disagio_tv) August 27, 2022

Fedez e Chiara sono anche stati travolti dalle polemiche perché hanno pubblicato una foto, seduti su una roccia altissima su un picco. Lo scatto al tramonto è certamente magico, ma alcuni utenti hanno fatto notare subito un pericolo: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto”.

“Così un ragazzo ci è morto!”. Fedez e Chiara Ferragni, è polemica. Lo scatto fa infuriare tutti