“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”. Con queste parole Fedez ha annunciato la sua malattia: qualche giorno prima sui social aveva commosso tutti facendo comprendere il difficile momento che stava vivendo.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Se il mio racconto darà conforto anche solo ad una persona che non ha la fortuna di avere tanti affetti, allora questa parentesi avrà la sua utilità. Adesso non trovo un senso a tutto questo”, aveva detto rapper. Quindi è arrivato il posto successivo e da quel momento Fedez è stato inondato d’affetto da parte di fan e amici che hanno cercato di stargli vicino il più possibile.





Fedez ha voluto dedicare parole di gratitudine a Gianluca Vialli che dal 2017 lotta contro un tumore simile a quello che ha colpito il rapper: “Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.

Fedez ha anche postato un video in cui il figlio Leone ha pensato di regalare un pensierino al suo papà. Immagini commoventi e tenerissime: nel video si mostra Leone che consegna a papà Fedez un disegno con la scritta “Auguri papà, ti voglio bene, Leone”. E ancora: “Papà rimettiti presto, così torniamo insieme”, questo aveva aggiunto il primogenito del cantante rese note da Chiara dopo giorni di riserbo dalla diagnosi.

E il sostegno per Fedez arriva anche dai bambini del reparto di pediatria del San Raffaele di Milano, dove il rapper è in degenza a seguito dell’operazione per rimuovere il tumore al pancreas che l’ha colpito. I piccoli hanno scritto parole al miele per il cantante. In una story Instagram, il rapper mostra ai suoi follower un cartello con la scritta: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto…disumano!” e, dietro, le firme dei bambini.

