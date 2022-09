Fedez si è voluto concedere un bellissimo regalo e poi lo ha condiviso con tutti i suoi follower. Infatti, il cantante originario di Milano si è fatto un nuovo tatuaggio e per l’occasione ha anche mostrato il suo lato B. In alcune Instagram stories è stato possibile vedere tutto questo, col racconto del marito di Chiara Ferragni. Per lui un’altra giornata indimenticabile dopo i festeggiamenti, legati al quarto anniversario di matrimonio con l’imprenditrice digitale, che hanno celebrato anche in modo pubblico.

Prima di dirvi e di farvi anche vedere ciò che ha proposto Fedez, con nuovo tatuaggio e lato B in bella vista, vi riferiamo il messaggio di lui dedicato a Chiara: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato”.





Fedez, nuovo tatuaggio e lato B in bella mostra per il rapper

Inoltre, nel suo augurio a Chiara Ferragni, Fedez aveva aggiunto: “Grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo, Ferry”. Tornando al nuovo tatuaggio e al suo lato B, innanzitutto Federico Lucia ha annunciato a parole: “Finalmente è il giorno del nuovo tatuaggio sulla schiena, evviva. Con il grande Luca Natalini. Farà veramente male, evvai”.

Poi Fedez ha ancora detto: “Inizia il calvario, test per far vedere quanto farà male il tatuaggio. Ciak uno. Ok, pensavo peggio”, ha concluso. In tutto questo si è fatto ammirare sdraiato su un lettino, mentre il tatuatore realizzava l’opera, e poi si è ripreso di spalle completamente nudo per mostrare il tattoo. Non è stato possibile vedere integralmente il lato B, al fine di evitare una censura del social network Instagram, perché il rapper milanese ha inserito una emoticon raffigurante il frutto della pesca.

Giorni fa Fedez è intervenuto nuovamente anche sul suo tumore al pancreas: “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti ed artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore, come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa, oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite sistema sanitario nazionale, come qualsiasi comune mortale”.

