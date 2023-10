Fedez, le condizioni di salute del rapper. Giorni di apprensione tra i fan che continuano a domandare delucidazioni in merito alla situazione clinica che sta nuovamente colpendo la famiglia dei Ferragnez. Un’operazione, quella (era marzo 2022), molto complessa e che aveva costretto i medici ha rimuove cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Poi una lunga serie di controlli, analisi, indagini per escludere recidive potenzialmente più impattanti sulla salute di Fedez. Nei giorni scorsi, poi, i fan e la famiglia erano tornati di nuovo a trattenere il respiro.

Fedez dimesso dall’ospedale, tutti gli aggiornamenti. Come sta il rapper? A dare qualche informazione in più ci ha pensato Chiara Ferragni che, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno del nosocomio milanese, ha spiegato come: “Fedez sta meglio”, senza aggiunger altro. Parole che sembrano tranquillizzare i fan della coppia, vicinissimi al cantante in questi giorni difficili.

L’atmosfera si fa dunque meno tesa, in quanto le dimissioni potrebbero dunque arrivare a breve. Ma un altro dubbio attanaglia i fan? Il cantante, una volta dimesso dalla clinica, potrà fare ritorno a X-Factor? La fase dei live prenderà il ‘viaì il prossimo 26 ottobre. Ovviamente se le condizioni di salute del cantante dovessero ultetiormente migliorare, non è del tutto da escludere che Fedez potrà tranquillamente rientrare nel team dei giudici. Ma circola anche un’altra ipotesi.

Fedez in collegamento da casa. Questa la soluzione messa in circolo da voci di corridoio, laddove le condizioni di salute del rapper dovessero comunque restare delicate. Ma non solo. Sempre voci di corridoio andrebbero a supprotare l’ipotesi di possibili sostituti come J-Ax o Annalisa. Al monento dunque si resta in attesa di comprendere come evolverà la situazione.

Al contempo, ci pensa Chiara Ferragni ha provare a rassicurare i fan. Infatti la nota influencer e mamma di Leone e Vittoria, non fa che comunicare ai fan quanto sia importante come sempre il loro sostegno in una fase talmente critica per la famiglia. Con un post su Twitter Chiara ha voluto ringraziare tutti: “Vi leggo e vi sono grata”.