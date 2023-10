Come sta Fedez, parla Chiara Ferragni. Sono giorni di grande apprensione per la salute del rapper che ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici a causa di alcune ulcere e diversi sanguinamenti. Tutto avvenuto ad un anno di distanza dall’intervento per asportare il tumore al pancreas. Il cantante ha dovuto ricorrere a diverse trasfusioni di sangue e così non può ancora lasciare l’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è ricoverato da giovedì 28 settembre.

L’oncologo Giampaolo Tortora ha spiegato: “Le emorragie possono far parte delle complicanze post operatorie anche tardive. Il rischio di sanguinamento dovuto ad un’ulcera è probabile, visto che siamo in presenza di un tessuto molto sottile vicino all’area ricucita. Fedez ha ricevuto infatti un importante intervento, di duodeno-cefalo-pancreasectomia, simile cioè a quello che si esegue per altri tipi di tumore”. Adesso a parlare è la moglie Chiara Ferragni che ha annullato i suoi impegni ed è corsa al fianco del marito.

Leggi anche: “Ora c’è solo da sperare una cosa”. Fedez, dopo l’emorragia è l’oncologo a rompere il silenzio





Fedez, le parole di Chiara Ferragni e l’aggiornamento sulla salute

Domenica scorsa a causa di un ulteriore sanguinamento Fedez è stato sottoposto a ben tre trasfusioni di sangue. Poi l’equipe medica per individuare il trattamento più adeguato ha eseguito d’urgenza una gastroscopia in sala operatoria. Mentre prosegue il monitoraggio continuo sulle condizioni di salute del marito Chiara Ferragni è stata avvistata mentre si recava all’ospedale. Ovviamente l’influencer non vuole far mancare tutto il suo sostegno all’uomo della sua vita.

Tuttavia non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. In ogni caso una volta tornata a casa ha scritto il suo primo post da quando Fedez è stato ricoverato. Chiara Ferragni ha twittato: “Vi leggo e vi sono grata” seguiti da due cuori e il simbolo della preghiera. Naturalmentre la situazione continua ad essere delicata. Il papà Franco Lucia un paio di giorni fa ha detto: “Sta un po’ meglio. Noi dobbiamo essere forti per lui”.

Vi leggo e vi sono grata 💖🙏🏻💖 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 4, 2023

Le ultimissime novità sulle condizioni di salute di Fedez spingono all’ottimismo. Ancora non si parla di quando potrà essere dimesso dall’ospedale. Ma stando a quanto riportato dall’Adnkronos Salute l’artista ha trascorso giovedì 5 ottobre “un’altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa”. La buona notizia è che non c’è stato un altro episodio di sanguinamento. Insomma Fedez sta meglio, ma resta in ospedale.

“Già si parla del suo sostituto”. Fedez ancora ricoverato e X Factor sempre più vicino: ci sono i nomi