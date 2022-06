Fedez, frase choc sui social nelle ultime ore. Nessuno poteva immaginarsi di dover leggere una cosa simile, invece purtroppo è realmente avvenuto. Non si è fatta attendere comunque la replica del rapper milanese, che ha usato un termine fortissimo per rispondere all’odiatore del web, artefice di un commento davvero bruttissimo, che ha trovato la condanna di tutti i follower dell’artista. Non a caso quando tutti hanno letto la sua risposta, è stato inondato da tantissimi messaggi di pieno supporto.

Fedez, frase choc sui social e risposta immediata del marito di Chiara Ferragni. A proposito di Federico Lucia, a smentire le voci sulla lite in corso tra Fedez e Ambra Angiolini sarebbe stato il rapper attraverso alcune immagini condivise dal profilo Instagram prima di fare il suo ingresso nello studio televisivo. “Tutto bene”, scrive il rapper poco dopo aver postato una foto con Ambra facendo sapere: “Facciamo nottata”. Ma veniamo adesso a ciò che è successo in seguito, in particolare su Twitter.





Fedez, frase choc sui social: “Ma non era in punto di morte?”

Fedez, frase choc sui social e polemiche divampate in pochissimo tempo. A proposito di quanto avvenuto, come riportato dal sito Today, sono apparsi diversi spot pubblicitari per sponsorizzare Love Mi, che ha come obiettivo da raggiungere quello della raccolta fondi da destinare alla fondazione Tog. Peccato però che non tutti hanno reagito a modo e un utente ha fatto una domanda ironica e decisamente di cattivo gusto, che inevitabilmente ha fatto innervosire il cantante, che ha reagito subito.

L’hater in questione ha scritto, parlando appunto di Fedez: “Ma non era in punto di morte?”. E sempre sul social network Twitter lui ha postato questa frase: “No. Però tu sei un cogl***”. E colui che ha pubblicato quel messaggio è stato poi sospeso dal social, visto che è apparsa la scritta: “Questo tweet proviene da un account sospeso”. Ovviamente non è da escludere che lui possa anche prendere ulteriori provvedimenti nei confronti di questo odiatore della rete, che potrebbe essere individuato.

No. Però tu sei un coglione 💖 https://t.co/4aCXxCueGQ — Fedez (@Fedez) June 27, 2022

Giorni fa è comparsa una foto della cicatrice sull’addome. È contento che si sia ridotta e sia perfettamente guarita: è fiero di se stesso. Fedez dapprima condivide nelle sue IG Stories uno scatto fatto dopo essersi ripreso dall’anestesia in ospedale. Si vede che ha un grosso cerotto sull’addome. “Tre mesi esatti dall’operazione e mancano solo 5 giorni dal concerto. Non nego che un po’ mi sto cag***o sotto”.

