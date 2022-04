“Un gesto che non ha prezzo”. Fedez ha pensato anche a loro: “Sono felice di averlo fatto”

Splendido gesto di Fedez nelle scorse ore. Il rapper milanese, in convalescenza dopo l’operazione per eliminare il raro tumore al pancreas, ha deciso di annunciare tutto attraverso il social network Instagram. Ha scelto una bellissima foto per comunicare ai suoi follower la realizzazione di qualcosa di davvero meraviglioso. Lui ha sempre dimostrato di avere a cuore tutti e ha sempre manifestato grande disponibilità e generosità. Confermate anche in questa occasione.

Nei giorni scorsi, insieme a Fedez e Chiara Ferragni c’era l’amico del rapper milanese, Dargen D’Amico, protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo. Immancabili i suoi occhiali da sole, che lo identificano nella sua quotidianità. Ha deciso di giocare con entrambi, puntando sulla musica, e proprio Chiara è parsa la più divertita. Ha cominciato infatti a ballare e anche l’artista lombardo ha comunque apprezzato, ridendo. I tre sono stati a cena all’interno di un ristorante giapponese di Milano.





Fedez dona furgone a Croce Rossa per trasporto farmaci in Ucraina

Come ha voluto ricordare ‘Today’ sul suo sito, Fedez si era già reso protagonista in passato di gesti straordinari. Basti pensare che due anni fa, durante lo scoppio della pandemia da coronavirus, diede vita ad una raccolta fondi che permise la costruzione di un reparto di rianimazione all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano. Poi ha anche regalato 200mila euro a una fondazione che si occupa di bimbi colpiti da malattie neurologiche complesse. E ora un altro comportamento davvero impeccabile.

Fedez ha dunque annunciato sui social: “Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana, che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da Fondazione Italiana Diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile. E ovviamente sotto il suo posto sono arrivati messaggi a dismisura, tutti in favore dell’artista lombardo. E sono spiccati anche i commenti di alcuni vip.

Immediata la reazione di Chiara Ferragni, che ha pubblicato un cuore rosso. Poi è stata la volta di Mara Venier, che ha scritto: “Sempre pronto ad aiutare il prossimo…sei speciale Fedez”. Da segnalare anche il ringraziamento pubblico da parte della stessa Croce Rossa Italiana. Ma sono stati davvero tantissimi a cliccare sul tasto mi piace e a dare il proprio giudizio favorevole nei confronti del rapper.

