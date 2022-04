Fedez si sta finalmente ristabilendo, dopo essersi sottoposto ad un importante intervento chirurgico per il raro tumore al pancreas, che purtroppo la ha colpito. Adesso lui e Chiara Ferragni stanno cercando di riprendere in mano la loro vita e di godersi queste giornate, in attesa che il sole possa splendere definitivamente. E nella serata del 5 aprile hanno deciso di andare a cena. Ma non erano soli, visto che c’era un ospite davvero pazzesco insieme ai Ferragnez.

Nelle scorse ore Fedez ha mostrato la cicatrice dell’operazione in una foto. Un intervento delicato durato circa 6 ore quello a cui si è sottoposto il rapper presso il San Raffaele di Milano, poi il meritato ritorno a casa dopo giorni di forte apprensione. Nulla di più importante che sentirsi tra i propri affetti più cari, quello di Chiara e dei figli Leone e Vittoria. Dopo due settimane dal ricovero in ospedale, il rapper sta tornando alla normalità, un piccolo passo alla volta.





Fedez e Chiara Ferragni a cena con Dargen D’Amico

Proprio l’ospite speciale, presente con Fedez e Chiara Ferragni, ha voluto condividere alcune storie sul social network Instagram. Bisogna innanzitutto dire che i tre si trovavano precisamente in uno dei ristoranti giapponesi più famosi della città di Milano, ‘Yokohama’. Anche nel corso della cena nell’attività commerciale, questa persona in questione non si è presentata in maniera diversa dal solito. Infatti, si è immortalato con un look sfavillante, che attira sempre l’attenzione di tutti.

Insieme a Fedez e Chiara Ferragni c’era l’amico del rapper milanese, Dargen D’Amico, protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo. Immancabili i suoi occhiali da sole, che lo identificano nella sua quotidianità. Ha deciso di giocare con entrambi, puntando sulla musica, e proprio Chiara è parsa la più divertita. Ha cominciato infatti a ballare e anche l’artista lombardo ha comunque apprezzato, ridendo. Una serata sicuramente molto bella e serena, proprio ciò che lui cercava.

Dargen D’Amico, il cui vero nome è Jacopo Matteo Luca D’Amico, è un rapper e produttore discografico. Nato a Milano il 29 novembre del 1980, è il fondatore dell’etichetta discografica indipendente ‘Giada Mesi’, insieme a Francesco Gaudesi. Il suo genere lo identifica scherzosamente con il termine emo rap e fa intendere alcuni temi personali nella sua splendida musica.

