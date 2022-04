Fedez, la cicatrice mostrata in una foto. Un intervento delicato durato circa 6 ore quello a cui si è sottoposto il rapper presso il San Raffaele di Milano, poi il meritato ritorno a casa dopo giorni di forte apprensione. Nulla di più importante che sentirsi tra i propri affetti più cari, quello di Chiara e dei figli Leone e Vittoria. Dopo due settimane dal ricovero in ospedale, il rapper sta tornando alla normalità, un piccolo passo alla volta.

Non è la prima volta che Fedez decide di mostrare i segni del post-operazione. Non molti giorni fa, nel video condiviso sui social Fedez si è mostrato con la pancera, poi le parole ironiche a corredo delle imamgini: “La pancera di Chiara Ferragni tarocca e la paura di Leo di essere arrestato dalla polizia per contraffazione”.





Un ritorno graduale alla normalità, dunque, per il rapper, o meglio un ritorno “alla vita”, come ha scritto di proprio pugno, mostrandosi sorridente in foto con i figli. Poi le foto della coppia a passeggio nel cuore di Milano, mano nella mano.

Un passo alla volta, come si diceva all’inizio, e un coraggio impresso anche sulla pelle, che Fedez ha deciso di mostrare ai fan. La foto della cicatrice post-operazione diventa monito per un messaggio importante: “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”, scrive Fedez a corredo della foto che mostra il rapper a petto nudo con un cerotto a coprire la cicatrice sull’addome. Ma non solo.

Anche nelle Stories, un’altra immagine condivisa in compagnia dei due medici che stanno continuando a seguire la situazione clinica del rapper. La foto mostra Fedez tra i due dottori dopo la visita di controllo e la scritta: “A due settimane dall’operazione, con la mia gang di chirurghi preferita”.

