La nuova puntata de La Pupa e il Secchione 2022 è andata in onda martedì 5 aprile e come anticipato da Barbara D’Urso l’ospite speciale della serata è stato Alex Belli. Ovviamente non sono mancate frecciatine, visto che in studio è presenza fissa la sua “amica artistica” del GF Vip Soleil Sorge e tra le pupe la sua ex Mila Suarez.

Frecciatine dentro e fuori lo show, perché durante la puntata de La Pupa e il Secchione 2022 Dayane Mello, che insieme ad Andrea Dianetti è la nuova conduttrice della Pupa Party, format streaming che commenta le vicende e dinamiche della trasmissione, non le ha mandate a dire ad Alex Belli.





La Pupa e il Secchione 2022, il gesto di Antonella Elia in pubblicità

“Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”, ha detto Dayane Mello. E Alex Belli, visto che la puntata de La Pupa e il Secchione 2022 è registrata, su Twitter: “Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita”. Ma ci sono stati anche siparietti divertenti. Uno in particolare con protagonista Antonella Elia.

Da qualche puntata l’ex valletta de La Ruota della Fortuna ha raggiunto in studio gli opinionisti de La Pupa e il Secchione 2022, ossia Soleil Sorge e Federico Fashion Style e proprio l’ex concorrente del GF Vip ha voluto far vedere al pubblico social cosa combina durante la pubblicità. Prima Barbara D’Urso e poi Soleil Sorge hanno ripreso tutto. Dapprima Barbara D’Urso ha inquadrato i piedi di Antonella Elia. “Hai la carta nelle scarpe?”.

“Sì!”, ha risposto. “No, giura!”, ha replicato la padrona di casa. E lei si è tolta le scarpe, mostrando la carta tra le dita per alleviare il dolore: “Lo puoi vedere! È orribile! Hai distrutto un mito erotico, ero un sex symbol!”. Poi, durante un blocco pubblicitario, si è ritolta le scarpe e cominciato a sistemare la carta igienica. “Sta succedendo… Sta Succedendo. Tutorial su come mettere la carta igienica nelle scarpa”, ha detto Soleil. E Barbara D’Urso, facendo esplodere lo studio de La Pupa e il Secchione 2022: “Ragazzi, la cambia durante la pubblicità!”.

“Falsa come Giuda”. La Pupa e il Secchione, arriva Alex Belli e succede di tutto