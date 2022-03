Un lungo post con ringraziamenti allo staff medico che si è occupato di lui, alcuni scatti fotografici insieme a infermieri e infermiere, i medici e la moglie e un video in cui mostra i momenti del post operatorio.

Così Fedez è tornato sui social dopo l’intervento chirurgico programmato dopo la diagnosi di un raro tumore neuroendocrino del pancreas”uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, aveva spiegato il rapper e marito di Chiara Ferragni in un post pubblicato su Instagram.





Fedez dimesso dall’ospedale: il video dopo l’intervento

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, aveva scritto ancora Fedez, che giovedì 31 marzo è stato dimesso dal San Raffaele di di Milano e con un post ha ringraziato tutto lo staff medico.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”, di legge nel post.

Tra gli scatti anche un video girato subito dopo l’intervento a cui Fedez è stato sottoposto. Il rapper si mostra sofferente, con il camice e il drenaggio, mentre le infermiere lo aiutano ad alzarsi dal letto. “Sto bene”, le prime parole dette all’Ansa all’uscita dall’ospedale, con accanto la moglie Chiara Ferragni, che in questi difficili giorni gli è sempre stata accanto.

