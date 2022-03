Fedez, la nuova foto dall’ospedale: come sta dopo l’intervento per il tumore al pancreas

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo l’intervento a cui si è sottoposto il marito Fedez. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”, ha annunciato in un post il cantante.

E ancora: “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.





Dopo il post di Fedez, che si è fatto fotografare sul letto d’ospedale dopo la delicata operazione, anche Chiara Ferragni ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento. ”Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, chi ha allungato la mano e ha detto una preghiera per noi: ci ha dato molta forza”, ha scritto Chiara Ferragni sul suo account Instagram.

Oggi l’imprenditrice ha postato un’immagine dall’ospedale in cui si vede Fedez che fa colazione. “Good morning from the hospital”, ha scritto sulla Instagram stories. A quanto si vede la convalescenza di Fedez procede bene e presto il rapper potrà tornare a casa dalla moglie e dai figli Leone e Vittoria.

I tumori neuroendocrini possono colpire organi molto diversi, con conseguenze e sintomi differenti per ogni caso. Come si legge sul sito dell’Airc, si tratta di carcinomi relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i tumori maligni. In Italia si registrano 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone in un anno e questo equivale a circa 2.700 nuove diagnosi.

Tumore neuroendocrino del pancreas, cosa è la malattia di Fedez