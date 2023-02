“Scusate, è difficile”. Chiara Ferragni e Fedez, torna a parlare dopo le notizie sull’addio. Lui ‘crolla’ davanti a tutti e chiede scusa

Non è un bel periodo per Fedez e Chiara Ferragni. Da settimane, precisamente dalla famosa esibizione di Rosa Chemical al festival di Sanremo, quando il cantante ha twerkato sul rapper e alla fine del suo Made in Italy lo baciato, si parla di una fortissima crisi di coppia. A metterci il carico da novanta anche i due diretti interessati.

Dal famoso episodio Fedez è praticamente sparito dai social (cosa molto rara) e ha fatto una brevissima apparizione con una Instagram story, poco dopo cancellata, in cui riportava una frase di una canzone dedicata proprio alla moglie Chiara Ferragni: “Tu sei la mia calamita, io la tua calamità”, ha scritto Federico citando se stesso e la canzone “Favorisca i sentimenti” scritta insieme a J-Ax.

Fedez balbetta alla presentazione del podcast Wolf

Chiara Ferragni ha pubblicato foto Instagram story sempre da sola o in compagnia dei figli Leone e Vittoria o della madre e delle sorelle Valentina e Francesca. Di Fedez nemmeno l’ombra. Cosa che, come era prevedibile, ha fatto esplodere il gossip intorno alla coppia. Si è parlato di una lite tra i due dopo l’esibizione di Rosa Chemical. Chiara non avrebbe particolarmente apprezzato la cosa e si sarebbe infuriata. Almeno così sostiene il gossip.

Una situazione non proprio idilliaca per la coppia e forse è anche per questo motivo che in molti hanno notato lo strano comportamento di Fedez durante la presentazione del podcast Wolf. Un ritorno social dopo l’indiscrezione sull’addio della coppia organizzato per il lancio del nuovo podcast di YouTube che uscirà ogni due settimane e tratterà di finanza e imprenditoria. Durante la presentazione del nuovo progetto Fedez si è mostrato molto emozionato, forse troppo a detta di qualcuno. Il rapper, come ammesso da lui stesso, era in forte difficoltà, riusciva a parlare e ha avuto diversi momenti di balbuzia. Ovviamente il comportamento non è passato inosservato a chi in questi giorni sta ‘studiando’ il caso dei Ferragnez, ed è stato immediatamente associato alla situazione che il cantante sta vivendo con la moglie.

“Io mi ritengo un discreto imprenditore e per questo credo molto in questo progetto”, ha spiegato il rapper milanese, che nel corso di questi anni, oltre alla musica, si è occupato anche di altri progetti in altri campi. Poi le scuse al pubblico, perché è stato lo stesso Fedez a rendersi conto di balbettare e non riuscire a trattenere l’emozione: “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile“.