Fedez ha finalmente lasciato l’ospedale San Raffaele. Un paio di settimane gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas che ha richiesto subito un intervento e dunque qualche giorno di ricovero. Poi, giovedì 31 marzo, è arrivato il momento delle dimissioni per il rapper e dunque il tanto sognato ritorno a casa dai figli, Leone e Vittoria.

Ma prima di lasciare l’ospedale, Fedez ha voluto ringraziare il personale sanitario che si è preso cura di lui in questo momento delicato: “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita”, ha scritto su Instagram.





Fedez commosso dalla figlia Vittoria

E ancora: “Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”. E infatti Fedez ha scritto proprio questa frase – “Tornare a vivere” – con un cuore rosso nella didascalia del post in cui riabbraccia i figli.

Chiara Ferragni non l’ha mai lasciato solo in ospedale. Prima, durante e dopo l’intervento, che è durato circa 6 ore. E ha raccontato sempre via social che proprio mentre il marito era sotto i ferri, ha anche indossato la sua fede nuziale accanto alla sua. Ma ora il peggio sembra passato e Fedez è stato dimesso. Non appena ha varcato la porta di casa, è stato accolto dai suoi figli, Leone e Vittoria, con una marea di palloncini.

Il momento più dolce è arrivato in serata, quando la piccola Vittoria, 1 anno pochi giorni fa, si è accoccolata tra le braccia del padre e anche quando è arrivato il momento di andare a dormire non voleva proprio staccarsi da lui. Fedez allora l’ha stretta forte a sé e scritto sotto al video: “Vuole stare con papà”. E poi, come ha mostrato in due scatti pubblicati nelle Instagram Stories, si è commosso fino alle lacrime. Proprio come tutti noi alla vista di tanto amore.

