Una voce, due voci, le foto insieme, il video e la segnalazione di una “parente in borghese” hanno dato vita a questo scoop; due ex tronisti di Uomini e Donne insieme. Entrambi erano usciti fidanzati dallo studio di Maria De Filippi ma prima l’uno, poi l’altra hanno messo un punto a quelle storie d’amore nate nel programma di Canale 5. Uno è Federico Nicotera, che abbiamo rivisto al dating show nelle prime puntate di questa nuova edizione. C’era anche la sua ex Carola Viola Carpanelli.

La loro relazione era già finita, si può anche dire che la loro storia ha avuto vita breve fuori dagli studi di Cinecittà e, a detta dell’ex corteggiatrice poi scelta in pompa magna nella puntata conclusiva del suo percorso da tronista, è finita a causa della possessività di lui. Che al faccia a faccia in studio, davanti a Maria De Filippi, opinionisti e pubblico, era sembrato parecchio scosso nel rivederla.

Leggi anche: “Due lauree e diverse specializzazioni”. Chi è e che lavoro fa Claudia Lenti di Uomini e Donne





UeD, scoop: due ex tronisti insieme

Ma a quanto si mormora in queste ultime ore Federico Nicotera si sarebbe già consolato. Con, ecco il colpo di scena, un’altra ex tronista di UeD da poco tornata single. Stiamo parlando di Veronica Rimondi. Lei, che alla fine della stagione scorsa era uscita mano nella mano con Matteo Farnea, da qualche tempo si è trasferita a Roma.

A infiammare il gossip, uno scatto insieme, durante una serata romana in compagnia di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, altri ex protagonisti di Uomini e Donne. Gli unici rimasti ancora insieme della scorsa edizione di UeD. Ma non è la prima volta che Federico Nicotera e Veronica Rimondi si fanno vedere insieme.

Già qualche settimana fa, infatti, lui aveva condiviso alcune stories in compagnia dell’ex tronista “figlia di papà”. È arrivata una segnalazione anche a Deianira Marzano su questa – ancora presunta – nuova coppia. A scrivere all’esperta di gossip una “parente in borghese” che assicura al 100% che Veronica ora si frequenta con Federico. Sarà vero che tra i due ex tronisti è scoppiato l’amore?