Federico Fashion Style si sfoga in lacrime sui social: momento difficile. Sono giorni molto particolari per il famoso hair stylist che recentemente ha avuto un crollo psico-fisico. Prima l’annuncio ufficiale della separazione da Letizia Porcu, poi il coming out pubblico: per Federico Fashion Style gli ultimi mesi sono stati decisamente turbolenti e forse questa è stata la causa del crollo psico-fisico che lo ha condotto in ospedale.

La battaglia legale con la ex pare abbia coinvolto anche la figlia Sophie: “Ancora una volta – si legge su un articolo del Messaggero – l’oggetto del contendere sarebbe la figlia Sophie Maelle: il parrucchiere dei vip ha infatti lasciato intendere che la donna gli stia impedendo di avere contatti con la bambina”. Fortunatamente Federico Fashion Style ha reagito e si è impegnato negli ultimi tempi per aprire un nuovo salone di bellezza. Nelle ultime ore, però, ecco un altro sfogo sui social tra le la crime.

Federico Fashion Style e lo sfogo in lacrime sui social: il motivo

Sicuramente Federico Fashion Style sta vivendo un periodo molto delicato dal punto di vista emotivo e nervoso. Prima la separazione dall’ex compagna poi i problemi con la figlia e adesso un’altra ‘batosta’. Su Instagram ha pubblicato un video in cui dice: “Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno devo lasciare la mia casa”.

Federico Fashion Style ha voluto condividere coi suoi fan questo momento triste: “Io sono cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita. Mia mamma mi racconta sempre che aiutava mio papà a portare i blocchetti e a costruire la casa che poi mi hanno regalato. […] Io, poi, l’ho fatta a mio gusto, l’ho fatta barocca e particolare perché io sono così e l’ho fatto con tutti i miei sudori, lavorando. Io non mi ricordo di essere mai uscito a 18 anni in discoteca o di essere andato troppo in giro, ho sempre lavorato e voluto seguire la mia strada, fare il parrucchiere. Non ho mai chiesto nulla a nessuno, specialmente ai miei genitori. Ho scelto tutto qua dentro, perché era la casa dei miei sogni”.

Il parrucchiere si sfoga così: “Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia? Lei ha deciso di andare via da quì e quà c’è tutto di me. Spero solo di trovare adesso la mia casa, il mio posto sicuro”.

