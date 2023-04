Federico Fashion Style dai carabinieri. Di nuovo. Feste di Pasqua ‘movimentate’ per il parrucchiere delle vip, all’anagrafe Federico Lauri. L’hair stylist di Anzio, come successo in precedenza, ha raccontato tutti i dettagli ai suoi follower condividendo anche le immagini davanti alla caserma. C’entra ancora la separazione da Letizia Porcu, che è la mamma di sua figlia Sophia Maelle.

I due si sono lasciati lo scorso autunno, dopo 17 anni d’amore e una figlia insieme, nata via inseminazione artificiale. Amore finito tra frecciatine e accuse reciproche a mezzo social. Qualche settimana fa, inoltre, lui ha fatto coming out, precisando di aver confessato già tre anni fa il suo orientamento all’ormai ex, che oggi ha un altro compagno.

Federico Fashion Style dai carabinieri: cosa è successo

Tornando alla recente festa di Pasqua, Federico Fashion Style ha rivelato su Instagram di aver trascorso il pranzo da solo “per scelta” ma con l’intenzione di festeggiare poi “insieme alla mia bimba”. Appena arrivato sotto casa dell’ex compagna, però, al citofono non avrebbe risposto nessuno.

Quindi la scelta di rivolgersi ai carabinieri, per vedere tutelati i propri diritti di papà: “Ci sono stato alla Befana, stessa storia, ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua”, ha scritto il parrucchiere dei vip immortalandosi davanti alla caserma. “Io sono un padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16. Ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò”.

“Ricorda cara mia, quando leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte”, conclude Federico Fashion Style per dare poi un consiglio ai fan: “Attenzione, prima di fare scelte di vita. Vi consiglio di contare fino ad un milione. Fidatevi di chi si sta prendendo una malattia“. Poco dopo la situazione deve essersi risolta tanto che ha poi pubblicato delle Storie insieme alla sua bambina.