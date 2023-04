“Tu”. Federico Fashion Style, sboccia l’amore: nuova vita dopo le lacrime

Uscito dalla bufera Federico Fashion Style sta tornando piano piano alla normalità della cose, al suo fianco pare ci sia anche qualcuno di molto speciale: un nuovo fidanzato.L’ultimo anno per Federico è stato molto duro, dopo la fine della storia con la compagna Letizia Porcu (da cui ha avuto una figlia) il parrucchiere aveva deciso di fare coming out, in diretta tv, ai microfoni di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 e guidata da Silvia Toffanin.



Toffanin alla quale aveva raccontato i dettagli della sua crisi con Letizia. “Quando ho parlato con lei, avevo capito che non poteva andare…ho parlato a cuore aperto, dicendole tutto in lacrime, non nascondendole nulla. Mi sento di dire la verità. Tre anni fa sono andato da Letizia e le ho detto non posso darti ciò che tu desideri perché io ho capito… ho capito, io ci sono nato… Io credo di amare le persone del mio stesso sesso”.

Federico Fashion Style ha un nuovo fidanzato? L’indizio social



E ora Federico Fashion Style sembra pronto ad annunciare il nuovo fidanzato. In vacanze a Sharm El Sheik ha disegnato un cuore sulla sabbia postando poi una storia su Instagram con la scritta “Tu…”. I fan del parrucchiere hanno subito cercato di capire se ci fosse qualche flirt in corso ma, al momento, dal diretto interessato non è stato lasciato intendere nulla. Secondo i ben informati però sarebbe questione di poco per l’annuncio.



Un nuovo fidanzato, del resto, farebbe bene a Federico Fashion Style anche per dimenticare le critiche violente e ingenerose che vergognosi hater gli riservano sui social. Le ultime quando ha postato alcune sue foto in costume. Per fortuna a difenderlo ci sono i suoi fan. “Purtroppo la gente sa solo giudicare, e farti sentire sempre in forse, il giudizio dei loro occhi vedendoti non lo sfogherebbero mai”.



E ancora: “Perché sei la realtà che inseguono da una vita, che non sono riuscite a raggiungere…. Io che amo vedere il bello e il benessere, sono orgogliosa che uno come me della mia stessa città ha fatto un successo da star di Hollywood! Complimenti sei una persona speciale!”. E ancora: “A me lui non piace particolarmente, ma abbiate un minimo di tolleranza, e se non sapete che cosa sia, almeno un po’ di sana umanità”.