Federico Fashion Style, la confessione privata. Nelle ultime settimane le pagine di gossip non hanno fatto altro che parlare della rottura di coppia in seguito al coming out dell’hairstylist, fornendo ai fan quanti più dettagli possibili sulla vicenda. Da quanto si apprende per Federico Fashion Style il periodo sembra essere decisamente difficile. Lo ha spiegato lui stesso senza troppi filtri.

Federico Fashion Style dimagrito 25 chili. Le parole del famoso hairstilist confermano che il momento non sia dei migliori. Dopo il coming out, nonostante un profondo senso di serenità, Federico Fashion Style ha confessato di trovarsi in un rapporto burrascoso con l’ex compagna Letizia Porcu, madre della splendida Sophie Maelle. Problemi che sembrano essersi riversati anche sulla forma fisica di Federico che è andato incontro a un dimagrimento mai visto prima.

Leggi anche: “Perché l’ho dovuto fare”. Federico Fashion Style, bufera dopo il coming out. Costretto a parlare





Federico Fashion Style dimagrito 25 chili. La confessione (e i dettagli) dell’hairstylist sul rapporto con l’ex compagna

“Sono dimagrito 25 chili”, la confessione di Federico Fashion Style sulle pagine del settimanale Nuovo lascia riflettere. Secondo quanto emerso dalle parole del famoso parrucchiere dei vip, sembra che l’ex compagna Letizia Porcu sia pronta a una battaglia legale in seguito alla rottura. I due, si ricorda, non sono mai convolati a nozze. Queste le parole dell’hairstylist: “Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre”.

E ancora dettagli sulla situazione: “Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale”. Poi Federico Fashion Style ha aggiunto sulla compagna: “Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”.

E se il cuore del famoso hairstylist resta ancora libero, lo stesso non può dirsi per Letizia Porcu. L’ex compagna di Federico Fashion Style ha voltato pagina e ha pubblicato la prima foto che fungerebbe da prova inconfutabile della presenza di un nuovo amore nella sua vita. Lo ha fatto attraverso il su profilo Instagram. Lo scatto in questione ritrae due mani che si intrecciano e poi la didascalia che recita un semplice “Tu”. Dopo tanti pettegolezzi, sembra dunque arrivare la conferma, o presunta tale, di una frequentazione tra Letizia e Vincent Arena.